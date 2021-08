Tragedia in mare, muore annegato a lido Scacchi

Tragedia oggi poco dopo le ore 13 a lido Scacchi dove un un turista 31enne è annegato mentre faceva il bagno in mare.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava nuotando a diversi metri di distanza dalla spiaggia quando avrebbe iniziato ad annaspare.

Segnalate le difficoltà, immediato l’intervento dei bagnini e dei sanitari arrivati anche con l’elisoccorso. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le indagini sull’accaduto sono in corso a cura della capitaneria di porto di Porto Garibaldi.