Transgender Day of Remembrance: venerdì il ricordo delle vittime alla Rotonda Foschini

Il 20 Novembre 2020 anche Ferrara celebra il Transgender Day of Remembrance (TDoR) la giornata internazionale di commemorazione delle vittime di violenza transfobica.

Nella suggestiva cornice della Rotonda Foschini (Teatro Comunale di Ferrara), per l’occasione illuminata con i colori della comunità transgender, venerdì alle 18 si svolgerà una veglia al lume di candela in memoria della 422 persone trans* uccise nell’ultimo anno, nel mondo, a causa del pregiudizio e dell’odio transfobico.

Il TDoR è una giornata di memoria, ma anche di presa di coscienza di quali siano gli effetti concreti e tragici del pregiudizio, dello stigma e dell’odio che grava sulle persone transgender e che troppe volte si trasforma in violenza omicida.

Il numero delle vittime accertate è un numero in difetto, se si considera che una buona parte degli omicidi che hanno come movente l’identità di genere, in molti Paesi del mondo non sono riconosciuti come tali.

Un altro dato rilevante è determinato dal fatto che il 98% dei 422 omicidi accertati nell’arco dell’ultimo anno sia donne, doppiamente vittime di transfobia e misoginia. L’Italia inoltre detiene il triste primato di Paese dell’Unione europea con il più alto numero di omicidi di persone transgender, nel 2020 sono già 7 le vittime accertate.

Le associazioni e le Istituzioni che promuovono l’evento, nato da una collaborazione all’interno Tavolo Istituzionale Pico (Protocollo d’Intesa Contro l’Omotransfobia) di cui sono componenti, sono:

Arcigay Ferrara – «Gli Occhiali d’Oro»

Agedo Ferrara

Associazione Famiglie Arcobaleno

Centro Donna Giustizia

Cgil Ferrara

Uisp

Università di Ferrara

Si ringrazia della collaborazione la Fondazione Teatro Comunale di Ferrara che ha messo a disposizione gli spazi e i propri professionisti per l’illuminazione della Rotonda Foschini e la realizzazione dell’evento

Aderiscono e sostengono il TDoR anche:

Consiglio Nazionale Ordine Psicologi

Paola Peruffo, Presidente Commissione Pari Opportunità Comune di Ferrara

Cittadini del Mondo

Arci Ferrara

6000 sardine

Unione degli Universitari

Azione Civica

Coalizione Civica

Emilia Romagna Coraggiosa

+Europa Ferrara

Italia Viva Ferrara

La Sinistra per Ferrara

Partito Democratico Ferrara

Partito Socialista Italiano Ferrara

Rifondazione comunista Ferrara

Sinistra Italiana Ferrara