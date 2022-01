Transito interrotto in un tratto di via Carlo Mayr per lavori lunedì 10 e martedì 11 gennaio ore 8-20

Nelle giornate di lunedì 10 e martedì 11 gennaio, dalle 8 alle 20 sarà interrotto il transito veicolare in via Carlo Mayr, a Ferrara, nel tratto compreso tra via Ghisiglieri e via Borgovado per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione edile a cura di privati.

Saranno ammessi al transito (con temporaneo ripristino del doppio senso di marcia), nei tratti non interessati dai lavori, i veicoli con possibilità di ricovero in aree al di fuori dalla sede stradale e i veicoli al servizio di persone invalide, oltre ai mezzi di pronto soccorso o emergenza.

I veicoli che provengono da via Porta San Pietro dovranno svoltare obbligatoriamente in via Ghisiglieri in direzione di via XX Settembre.

Il transito veicolare che deve raggiungere i fabbricati e le vie successive al tratto interrotto al transito potrà utilizzare la via Borgovado con provenienza da via XX Settembre. Allo scopo in via Borgovado, nel tratto compreso tra via C. Mayr e via XX Settembre, sarà istituito il divieto di fermata su ambo i lati e sarà invertito l’attuale senso unico di marcia (sarà quindi istituito il senso unico di marcia con direzione da via XX Settembre verso via C. Mayr); nella medesima via sarà vietato il transito ai mezzi con altezza superiore a 3,20 mt per i veicoli provenienti da via XX Settembre.

Il transito pedonale e ciclabile sarà consentito compatibilmente con le esigenze del cantiere.

Le modifiche alla viabilità saranno indicate da segnaletica di preavviso e deviazione, in prossimità dei tratti interessati.