Trasporto pubblico e green pass: a Ferrara controlli e prime multe

Primi controlli per i passeggeri del trasporto pubblico a Ferrara e provincia dopo l’entrata in vigore delle nuove regole sul green pass di base e green pass rafforzato. Già alle 7.00 del mattino ci sono stati i primi controlli in Piazzale Medaglie d’Oro da parte degli agenti di polizia e del personale di Tper e Ami

Al momento del controllo dei documenti solo tre studenti non erano in possesso del Green Pass di Base: due l’avevano dimenticato a casa e nel giro di poco tempo, il documento, è stato recuperato. invece per una studentessa, completamente priva di green pass, sarebbe scattata la multa di 400,00 euro. Il controllo è stata effettuato su tre corriere della linea che collega Copparo a Ferrara

“Una mattinata tutto sommato tranquilla , spiega il personale di Ami: le persone sono abbastanza informate dei nuovi provvedimenti”

Per le verifiche del green pass, come disposto dalla Prefettura, i controlli saranno effettuati dal personale che gestisce le aziende per il trasporto pubblico, affiancato, da personale di polizia, carabinieri, guardia di finanza