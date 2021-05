Tre nuove auto green in dotazione alla Polizia provinciale – VIDEO

Tre nuove auto green sono in dotazione alla Polizia provinciale, che con questo ultimo ingresso porta a dieci il proprio parco mezzi, compresa l’imbarcazione per il controllo dei corsi d’acqua. Un investimento di 75 mila euro che la Provincia ha potuto realizzare grazie a un finanziamento della Regione Emilia-Romagna, concretizzato nell’acquisto di due Suzuki Vitara ibride e una Nissan Leaf completamente elettrica.

La concessionaria Estense Motori di Ferrara, rappresentata durante la presentazione avvenuta in Piazza Castello da Mattia Zanellato, ha fornito le due auto ibride, mentre l’auto elettrica è stata acquistata tramite il Mepa (Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni). I 75 mila euro spesi sono comprensivi anche degli allestimenti e dell’istallazione dei Gps. Dispositivo, quest’ultimo, a bordo di tutte le auto della Polizia provinciale, “perché in questo modo – ha spiegato il comandante Claudio Castagnoli – tramite la centrale operativa è sempre possibile localizzare le singole pattuglie e richiederne l’utilizzo alla più vicina nei luoghi in cui si rendono necessari gli interventi, oppure per eventuali necessità di rinforzi”.

“È una scelta green – ha commentato Castagnoli – in perfetta coerenza con una delle fondamentali mission della Polizia provinciale, cioè la tutela dell’ambiente”.