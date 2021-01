Tre videolezioni gratuite online per gli studenti delle scuole primarie sulla Riserva della Biosfera Delta del Po

Didattica a Distanza, educazione civica ed educazione alla Sostenibilità: il Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna nell’ambito della propria mission di educazione ambientale prosegue la sua iniziativa di contribuire alla produzione di contenuti online per la scuola.“Proprio in questo momento di particolare criticità per la scuola collegata all’emergenza sanitaria in corso – afferma la Direttrice del Parco Maria Pia Pagliarusco – abbiamo ritenuto di vitale importanza produrre nuovi contenuti online volti ad arricchire e integrare l’insegnamento della nuova materia obbligatoria Educazione Civica, che include l’Educazione alla Sostenibilità”.

Già a fine novembre 2020 abbiamo pubblicato sul canale YouTube della Riserva di Biosfera del Delta del Po un primo ciclo di tre videolezioni rivolti alle scuole secondarie di primo e secondo grado, che ha già totalizzato più di 1.200 visualizzazioni. Ora l’offerta formativa si integra con la pubblicazione del secondo ciclo di videolezioni rivolto alle scuole primarie.

Il secondo ciclo, composto sempre da tre videolezioni da circa 30 minuti ciascuna, ci si concentra su ciò che è il Delta del Po e cosa lo caratterizza sia da un punto di vista di biodiversità che antropico. Elementi, uomo e natura, che sono alla base del riconoscimento UNESCO Riserva della Biosfera nell’ambito del Programma MAB (Man and Biosphere):

La prima videolezione è dedicata al fiume Po e al suo Delta. Questa prima videolezione presenta il fiume Po, dalla sua sorgete sul Monviso fino alla sua foce nel Mar Adriatico, con alcuni elementi che verranno poi approfonditi nella seconda e terza videolezione. Inoltre, si parlerà anche di questo importante riconoscimento ricevuto dal Programma MAB UNESCO come Riserva della Biosfera. (https://youtu.be/crD14qyUwc8).

La seconda videolezione tratta il tema della biodiversità nel Delta del Po. In questa videolezione si introducono concetti come biosfera, ecosistema e biodiversità andandoli poi a declinare a livello di Delta del Po, presentando alcuni degli ecosistemi che caratterizzano questo territorio e degli animali che vi vivono. (https://youtu.be/Yufu-H_97sE).

La terza affronta il tema delle attività dell’uomo nel Delta del Po. Infatti, riprendendo l’idea di uomo-natura, in quest’ultima videolezione si parlerà di agricoltura e pesca, due attività che l’uomo ha da sempre svolto in questo territorio e che in alcuni casi sono diventate vere e proprie tradizioni, dal riso alla pesca dell’anguilla. Si concluderà poi parlando di turismo sostenibile, una attività che si sta sempre più diffondendo sul territorio di Biosfera Delta Po e che sottolinea ancora una volta l’importanza del collegamento tra uomo e natura. (https://youtu.be/9o1n9bRPpkk).

Tutte le videolezioni sono disponibili sul canale YouTube di Biosfera Delta Po (https://bit.ly/3qnFevQ)