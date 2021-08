Truffa del bancomat, Polizia Postale di Ferrara: “Ecco come evitarle”

Gli Agenti della Polizia Postale di Ferrara hanno individuato e denunciato in stato di libertà, un uomo di 53 anni residente nella provincia di Cremona, per aver attuato la “ truffa del bancomat”.

Nello specifico, gli Agenti hanno ricevuto una denuncia da parte di un cittadino ferrarese il quale nei primi giorni di quel mese aveva inserito un annuncio di vendita nel portale e-commerce “www.subito.it”, di due biciclette al prezzo di euro 90,00.

La vittima riceveva una telefonata da parte di un presunto acquirente che si dichiarava interessato all’acquisto dei due velocipedi e, dopo aver trovato l’accordo, suggeriva al venditore di recarsi presso uno sportello ATM Bancomat al fine di ottenere la somma pattuita.

Seguendo le indicazioni fornite per telefono dal presunto acquirente, il malcapitato inseriva il bancomat e dopo aver selezionato “ricarica Postepay”, digitava ingenuamente le cifre indicate dal malfattore come numero dell’ordine di acquisto, per poi confermare l’importo.

A quel punto il falso acquirente, con artifizi e inganno convinceva la vittima che la transazione non era andata a buon fine e con notevole capacità di persuasione, induceva il venditore a ripetere un’altra volta l’operazione.

La vittima, assicurata del buon fine dell’operazione e certo di aver ottenuto l’accredito della somma spettante, dopo qualche ora si rendeva invece conto di non aver ottenuto alcun accredito di denaro, ma di essere rimasto vittima di una truffa da parte del finto acquirente, che riusciva così a farsi accreditare la somma, di ben 1.500,00 euro.

Il truffatore, ricevuto il lauto accredito sul propria carta prepagata, si rendeva irreperibile, disattivando il numero del cellulare fornito in fase di contrattazione.

Al termine delle indagini, gli Agenti della Polizia Postale sono riusciti ad accertare l’identità dell’intestatario della carta prepagata e denunciarlo alla competente A.G..

TRUFFA SPORTELLO BANCOMAT Ecco cosa accade e COME EVITARLA

Il finto acquirente dopo aver trovato un accordo con il venditore propone di effettuare il pagamento tramite postepay, bancomat o bonifico. Mentre il venditore è allo sportello riceve la chiamata dal falso acquirente in cui gli vengono fornite le seguenti indicazioni:

– Inserire il bancomat

– Selezionare il circuito di pagamento

– Selezionare Ricarica

A questo punto, il finto acquirente comunica al venditore un numero di carta da inserire, sostenendo essere il numero dell’ordine per il prodotto, e di selezionare l’importo pattuito prima di confermare il “pagamento”. In altri casi il finto acquirente dice di aver effettuato un bonifico e che è necessario andare al bancomat per riscuoterlo.

LA POLIZIA POSTARE RIBADIESCE DI NON EFFETTUARE MAI questo tipo di operazione poichè, in questo modo, il finto acquirente si farà accreditare l’importo. Se dovessi ricevere richieste di questo tipo, NON proseguire con la trattativa.

Se invece hai accreditato l’importo richiesto al finto acquirente contattare gli Uffici della Polizia Postale e delle Comunicazioni.

(A CURA DELLA QUESTURA DI FERRARA)