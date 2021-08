Una turista olandese di 19 anni è stata investita questa notte da un’auto guidata da un coetaneo, un turista milanese.

L’incidente è avvenuto alle 3 sulla via Lungomare Canarie a Lido Nazioni.

La ragazza è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Cesena e non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri di Codigoro stanno indagando sull’accaduto e sembrerebbe che l’incidente sia stato involontario.