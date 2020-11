“Tutta un’altra storia”: al via la web series Cna contro la violenza sulle donne

Una web series in prima visione video su Internet per celebrare la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. E’ questo il nuovo progetto ideato da Cna Impresa Donna che vedrà la luce domani, mercoledì 25 novembre, quando andrà in prima visione online, alle ore 18,00, sui canali social di Cna Ferrara (in particolare Facebook e Youtube).

“Tutta un’altra storia” è il titolo della serie, che avrà cadenza settimanale e vedrà protagoniste le imprenditrici di Cna in veste di narratrici.

“Ogni puntata della serie – spiega Jessica Morelli, imprenditrice e Presidente di Cna Impresa Donna – sarà divisa in due sezioni. Nella prima parte le imprenditrici che hanno aderito al progetto racconteranno storie di donne, appartenenti a epoche diverse, famose e meno famose. Storie semplici e storie complesse, tutte emblematiche di quanto sia bello e difficile, per una donna, perseguire i propri obiettivi”.

Nella seconda parte le imprenditrici si alterneranno nella lettura della favola di Barbablù: “una fiaba i cui contenuti sono più attuali di quanto si creda- spiega ancora Jessica Morelli – perché le storie di donne che scompaiono senza lasciare traccia non appartengono soltanto al passato e alle favole, ma anche alla cronaca di oggi”.

La prima puntata della serie web porterà in primo piano la storia di Lina, una giovane donna che ha dato una svolta alla propria vita raggiungendo, con tanto lavoro, l’agognata indipendenza economica e personale. La sua storia verrà raccontata da Elena Malanchini, imprenditrice del wellness e Presidente di Cna Benessere Sanità.

L’editing dei video è stato curato da Jessica Morelli e Rita Bertoncini (Aidèl); il progetto grafico è stato curato da Giulia Bratti (Grafica Andros); le illustrazioni sono realizzate da Mascia Migliari (Wamo Studio). Hanno partecipato al progetto: Elena Malanchini (Wellness Time); Laura Vallieri (Laura Mode); Valeria Ferri (avvocato); Monica Campi (Camaplast); Eleonora Fiorani (Estepack); Linda Gardinali (Moto Gardinali Racing); Milena Nappo (Avvocato); Kamila Vesela (Ka-Pa Tour).