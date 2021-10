Tutte le direzioni in falltime ‘21: premio a Fabio Capello – INTERVISTE

L’autunno entra nel vivo della musica con Tutte le Direzioni in Falltime 2021, la nuova stagione culturale firmata da Il Gruppo dei 10 che come sempre porta appuntamenti di assoluta qualità allo Spirito di Vigarano Mainarda (Ferrara), toccando tutti i generi, con momenti di riflessione e altri di puro svago, appunto in “tutte le direzioni”.



Si parte sabato 16 ottobre con “Modalità Trio” M.E.N.. Gruppo formato da tre personalità di primo piano, Nico Gori, Massimo Moriconi ed Ellade Bandini, che presenterà il nuovo cd, uscito nel giugno scorso. M.E.N. è reduce dalla fortunatissima partecipazione a Umbria Jazz (edizione di fine estate) e ha tutte le credenziali per regalare una serata in cui unica protagonista sarà la musica jazz e non solo. La bravura individuale dei tre interpreti perfettamente fusa in una visione comune dell’essere trio.

Domenica 24 ottobre è poi il momento del ritorno di “Peccato Vinile”, il format dedicato agli amanti dei vinili. Conducono la serata Ellade Bandini e Alessandro Mistri con ospite d’eccezione Paolo Zamboni, direttore del centro di chirurgia vascolare di Unife, che qui si presenterà però nell’insolita veste di dj aggiunto, portatore sano di una sua personale play list… rigorosamente in vinile. Proprio con il professor Paolo Zamboni, tornato nei panni dello scienziato, giovedì 28 ottobre si parla di “Covid 19 e vaccini. Cosa ho visto con i miei occhi”. Interverranno i componenti della task force di ricerca anti Covid dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara con il direttore del Centro malattie vascolari dell’Università degli studi di Ferrara, insieme ad Angelina Passaro, docente di Medicina Interna, Responsabile unità di degenza Covid a Cona e Roberta Rizzo, docente di Microbiologia di Unife. La conversazione sarà condotta da Stefano Lolli. Per alleggerire l’inevitabile serietà dell’argomento, si proseguirà poi con la terapia consigliata, senza alcuna presunzione, dal Gruppo, vale a dire “Canta che ti passa…” con Teo Ciavarella al pianoforte e la splendida voce di Rosa D’Alise.

Sabato 6 novembre una vera e propria serata dedicata all’intrattenimento che fa venir voglia di ballare. “Due lenti, due veloci… pausa”. Nel rispetto naturalmente della normativa emergenziale, la “Lama’s Band” (Renzo Fenzi (voce), Gianni Tartaglione alle tastiere, Elio Rebecchi ed Elio Bertelli alle chitarre elettriche, Franco “Molly” Molinari alla batteria elettrica e Marco “Cinghiale” Govoni alla batteria) porterà sulla pista ricavata nella sala dello “Spirito” tutti coloro che non sapranno resistere al richiamo della musica e all’invito alla danza. Un ritorno all’epoca in cui era normale ballare con la musica “live”.

Sabato 13 novembre si va “Sconfinando” con Giorgio Conte in concerto. Giorgio Conte, voce e chitarra, sarà sul palco dello Spirito, per raccontare, attraverso le sue canzoni e con la consueta ironia, una poetica visione della vita e del mondo, affiancato da Bati Bertolio alla fisarmonica, vibrandoneon e pianoforte e Alberto Parone alla batteria. La serata però non finisce qui. E’ il momento della consegna del “Premio Tutte Le Direzioni 2021”, che quest’anno verrà assegnato a Fabio Capello, depositario di valori sportivi assoluti, in riferimento a quel gioco meraviglioso che è il calcio, oggi sempre più distante da quel rigore e da quella disciplina rappresentati dallo stesso Capello.

Domenica 21 novembre altra puntata di “Peccato Vinile”. Ospiti e dj, con le loro scelte discografiche, saranno Mauro Malaguti, giornalista sportivo e narratore delle gesta spalline e il fratello Massimino Malaguti, ben conosciuto e apprezzato batterista. Conducono, come sempre, Ellade Bandini insieme ad Alessandro Mistri.

Sabato 27 novembre è tempo di ricordare un grande della musica internazionale. La serata intitolata “Rolling Stones. We remember Charlie”, è un omaggio al leggendario batterista di Mick Jagger e di una delle band più famose al mondo, Charlie Watts, scomparso lo scorso 24 agosto all’età di 80 anni. Suoneranno Enrico Mantovani alla chitarra elettrica, Nick Mazzucconi al basso elettrico ed Ellade Bandini alla batteria.

Sabato 4 dicembre avremo un combo di forte effetto con “Matteo Cidale & Leonardo Corradi Organ Trio” feat. Flavio Boltro. Serata di jazz di alta qualità con un trombettista di primo piano come Flavio Boltro, Leonardo Corradi all’organo hammond e Matteo Cidale alla batteria, che costituiscono un trio rodato e perfettamente in grado di esprimersi nel linguaggio sonoro tipico delle formazioni con hammond.

Sabato 11 dicembre impedibile omaggio a un altro grande della musica. Con “Anima Lucio” – Battisti Forever verranno presentate le indimenticabili canzoni di Battisti, la cui esecuzione è affidata ai tre grandi interpreti che hanno affiancato il musicista romano in tutta la sua carriera concertistica e discografica. Suoneranno e canteranno infatti Massimo Luca alla chitarra elettrica e voce, Bob Callero al basso elettrico e Gianni Dall’Aglio (indimenticabile fondatore de “I Ribelli” e batterista di Adriano Celentano) alla batteria.

Domenica 26 dicembre chiusura dell’anno con un matinée speciale per stare insieme il giorno dopo Natale. Grandi musicisti che si ritrovano per dar vita a una “Xmas Reunion. We’re back in town”, formazione che comprende Alan Farrington alla voce, Roberto Soggetti al pianoforte, Ares Tavolazzi al contrabbasso ed Ellade Bandini alla batteria, di nuovo insieme per chiudere la stagione autunnale allo Spirito.

Le domeniche 24 ottobre e 21 novembre, in occasione di “Peccato Vinile”, A.I.E.S., rappresentata da Luca Piscitelli, presenterà una degustazione di vini delle “Cantine Mattarelli”.

TUTTE LE DIREZIONI IN SUMMERTIME 2021 prenderà il via dal 16 ottobre fino al 26 dicembre 2021. Apertura ore 20 con aperitivo e a seguire cena, massimo 70 posti, tranne domenica 24 ottobre e domenica 21 novembre, ore 12 (aperitivo e pranzo) e a seguire Peccato Vinile e giovedì 28 ottobre ore 19 (aperitivo e conferenza) e a seguire cena e concerto.

Per informazioni e prenotazioni: Spirito – via Rondona 11d, Vigarano (Ferrara), 0532.436122 e 339.4365837. Tutte le informazioni degli eventi in programma si potranno trovare anche sulla pagina Facebook de Il Gruppo dei 10.