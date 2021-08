Tutte le Direzioni in Summertime 2021: “Jen Jen Trio” venerdì 6 agosto allo Spirito di Vigarano Mainarda

Un’estate leggera e gradevole, all’insegna dell’ottima musica, per cercare di ritrovare, insieme, la voglia di godere dei momenti conviviali con quello spirito ‘sacro’ che è insito nello stare insieme, nel condividere momenti e luoghi. Venerdì 6 agosto torna ‘Tutte le Direzioni in Summertime’ allo Spirito di Vigarano Mainarda (Ferrara), con un appuntamento caratterizzato dal ritmo travolgente di Ellade Bandini alla batteria, con Joe La Viola al sax tenore e Nick Mazzucconi al basso elettrico, per “Jen Jen Trio”. Si tratta del primo recupero di uno dei concerti tanto attesi della stagione invernale, saltato per le note restrizioni per motivi sanitari.

Il repertorio del gruppo spazia tra i generi musicali più svariati: Beatles, Steve Wonder, Michael Jackson, Gino Paoli, Shadows, per una serata di puro divertimento. “Gusti, stili e provenienze musicali completamente diverse, formano il risultato sonoro così inaspettatamente indovinato di questo piacevole trio” racconta Ellade Bandini.

Musica pop? Appena un po’. Jazz? Anche in questo caso, appena un po’. Brani italiani? Forse…ma appena appena. Questo ripetitivo “appena” è tradotto in “jen”, in una sorta di inglese reinventato per l’occasione. E “jen” è anche l’insieme delle iniziali dei nomi dei tre componenti del trio. Di estrazione prevalentemente jazzistica dal timbro potente e aggressivo, ma allo stesso tempo delicato e avvolgente, Joe La Viola (J) ha suonato con le big band di Sandro Cerino e di Paolo Gaslini, mentre Ellade Bandini (E), come racconta lui stesso, ha avuto la grande fortuna di fare la “vera” gavetta nelle sale da ballo emilano-romagnole, diventando negli anni settanta uno tra i più giovani batteristi nelle sale di registrazione italiane, e oggi, a 75 anni, uno dei batteristi “più anziani” ancora in attività. Ha lavorato – solo per citarne alcuni – con Francesco Guccini, Antonello Venditti, Bruno Lauzi, Fabio Concato, Edoardo Bennato, Roberto Vecchioni, Mina, Fiordaliso, Giorgio Conte, Caterina Caselli, Angelo Branduardi, Zucchero e Fabrizio De André, oltre a Mario Del Monaco, Paolo Conte e Vinicio Capossela.

Nick Mazzucconi (N) è una vera forza della natura: imprevedibile, disponibile, autocritico e sempre attento a ogni evenienza, leader e gregario. Musicista di estrazione rock soprattutto, ma duttile anche in qualsiasi altro genere gli venga richiesto. Ha collaborato, tra gli altri, con Jan Paice (Deep Purple) e Carmine Appice (Vanilla Fudge).

Per informazioni e prenotazioni: Spirito – via Rondona 11d, Vigarano (Ferrara), 0532 436122 e 339 4365837. Apertura ore 20 con aperitivo e a seguire cena, massimo 70 posti). Tutte le informazioni degli eventi in programma si potranno trovare anche sulla pagina Facebook de Il Gruppo dei 10.