‘Tutte le Direzioni in Summertime’: comicità con Duilio Pizzocchi, musica e buona cucina, venerdì 16 luglio allo Spirito

Venerdì 16 luglio si ritorna allo Spirito di Vigarano Mainarda con “Ton(n)i e semiton(n)i”, una serata i cui ingredienti essenziali saranno la cucina e la musica, in ricordo di Chico Franchella, storico presidente del Gruppo dei 10 scomparso nel 2018 e da altre colonne del sodalizio, quali Domenico Morselli e Antonio Fogli, che fu titolare del Bar Ragno di Comacchio, dove si sono tenuti alcuni dei più bei concerti delle stagioni passate. Il titolo gioca con una delle prelibatezze ‘chichiane’ tanto amate da Franchella.

Il tocco di ironia, assolutamente in sintonia con lo spirito del Gruppo, sarà affidato al comico cabarettista Duilio Pizzocchi, con interventi musicali al pianoforte di Stefano Calzolari. A sorpresa, per celebrare questo bel momento di condivisione e divertimento, al duo si unirà anche Rossella Key, voce che allieterà la stagione estiva di Tutte le Direzioni in Summertime anche il 27 agosto con Nel blu dipinto di blues, con Stefano Calzolari Trio, sempre allo Spirito. Apertura ore 20 con aperitivo e a seguire cena.