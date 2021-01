TUTTO FACILE PER L’ARIOSTO DI A2

Largo successo, 37-13, nell’esordio stagionale con Grosseto

Esordio stagionale per la seconda selezione “senior” dell’Ariosto Ferrara in una Serie A2 – Girone C che, allineati i protocolli con la Serie A Beretta, prende il via con l’inizio dell’anno 2021. Un roster ampio, quello a disposizione della coppia di coach formata da Carlos Britos e Katia Soglietti, maturato dopo un anno di esperienza nella scorsa Serie A2 e grazie alla costante possibilità di allenarsi con la prima squadra. Semaforo verde all’esordio con una vittoria nettissima e sensazione costante di superiorità.

IL MATCH

Partita senza storia al “Pala Boschetto” con le ragazze della coppia di coach Britos-Soglietti che impongono la maggior esperienza, e la superiore tecnica sin dalle prime battute di gioco. Vitale è attenta e disinnesca le poche conclusioni aperte concesse da una difesa superiore in organizzazione e fisicità. Il parziale del primo tempo (15-4), manda le due squadre negli spogliatoi con la gara già fortemente indirizzata.

Nella ripresa i tecnici ferraresi ne approfittano per far fare equo minutaggio a tutte le ragazze convocate. Top scorer del match Chirollo e Ferrara con 6 reti cadauna. Buona la prima stagionale per la seconda squadra dell’Ariosto che Domenica 17 Gennaio farà visita ad una Padova, anch’essa reduce da una vittoria piena e convincente.

TABELLINO

Ariosto Ferrara vs Pallamano Grosseto 37-13 (15-4)

Ariosto: Vitale, Domi, Buhna 4, Chirollo 6, Ferrara 6, Irone 4, Lapi, Manfredini 3, Ottani 4, Pavanini 5, Scaramuzza 2, Taddei, Travagli 3. All. Britos-Soglietti

Grosseto: Berti, De Paoli 1, L. Fontani, S. Fontani, F. Fracchiolla 1, A. Fracchiolla, Goraci, Hika 3, Maccari 2, Marioni, Martuselli, Pepi, Ricci, Serravalle 3, Staruka 1 Turchi 2. All. Chirone

ALTRI RISULTATI GIRONE C

Arcobaleno vs Mugello 25-39Ariosto Ferrara vs Grosseto 37-13

Oderzo vs Prato 26-30

Chiaravalle vs Padova 20-36

CLASSIFICA SERIE A2F – GIRONE C: Ariosto Ferrara 2, Cellini Padova 2, Mugello 2, Oderzo 0, Arcobaleno 0, Chiaravalle 0, Grosseto 0.