Un anno di Covid-19, Libanore: “Malattie infettive S.Anna da subito in prima linea” – INTERVISTA

21 febbraio 2020 – 21 febbraio 2021: un anno di pandemia da covid-19. A Ferrara, tra i reparti in prima linea attivi da subito contro l’infezione da coronavirus, c’è il reparto di malattie infettive dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria S.Anna, diretto dal Prof. Marco Libanore.

“Al S.Anna -ci spiega Libanore- il primo paziente affetto da covid-19 è stato diagnosticato il 6 marzo”. Dopo la prima ondata di primavera e la seconda, iniziata ad ottobre e ancora in corso, ora si teme la terza ondata, soprattutto per l’avvento delle varianti del virus. Per questo, in attesa del completamento della campagna di vaccinazione, è necessario continuare con i comportamenti anticovid.

Nel frattempo il reparto di Malattie Infettive, che negli ultimi dieci giorni aveva registrato un calo di ricoveri, ora vedeun ‘aumento di posti letto occupati da pazienti affetti da covid-19