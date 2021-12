Un carico di giocattoli per bimbi: donazione dell’Ordine dei medici tramite il Comune

Un carico di giocattoli per i bambini: è questa la donazione che l’Ordine dei medici di Ferrara ha deciso di far recapitare per il tramite dell’amministrazione comunale a oltre 250 bambini di età compresa tra i frequenatnti della scuola materna e la prima elementare. La consegna è avvenuta nella mattinata di oggi, giovedì 9 dicembre, da parte del presidente della categoria professionale Bruno Di Lascio all’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti nella sede dell’Ordine dei Medici, in piazza Sacrati a Ferrara.

“Un gesto di grande generosità – fa notare l’assessore Coletti – che l’Ordine dei medici ha fatto a favore dei più piccoli attraverso questa donazione. La distribuzione dei doni avverrà tramite l’Asp, il Centro servizi alla persona. Come amministrazione ringraziamo tutta la categoria medica, composta da oltre 3.400 professionisti presenti sul territorio, per il ruolo fondamentale svolto nel corso della pandemia. Questo gesto rileva anche la sensibilità nei confronti dei bambini, che sono tra quelli che hanno patito maggiormente per le limitazioni della prolungata emergenza”.

“Il miglior ringraziamento che possiamo ricevere – commenta il presidente dell’Ordine dei medici ferraresi Di Lascio – è quello di far avere un sorriso ai bambini, che sono quelli che ci danno ogni giorno una motivazione forte alla vita. I giocattoli li ho acquistati personalmente, chiedendo il supporto di una mamma di un bimbo seienne”.