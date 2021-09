Un oceano infinito di anime. Un racconto fotografico di Willy Sanson tra India e Sud-est asiatico

In occasione della 64° Fiera di Argenta, Venerdì 10 Settembre alle ore 18,00 al centro culturale Mercato è prevista l’inaugurazione della mostra fotografica di Willy Sanson, a cura di Mihaela Mezin; promossa in collaborazione con l’Associazione culturale Giovan Battista Aleotti 1546 che resterà in parete fino al 24 Ottobre.

Willy Sanson, fotografo gradese, ha iniziato a viaggiare a 29 anni e la sua prima meta è stata il Laos, seguita da Cambogia, Thailandia, Vietnam, Malaysa, India, Nepal, Myanmar, Cina e Indonesia. I suoi viaggi non percorrono le classiche rotte turistiche ed è la ricerca del “poco noto” che gli ha permesso di entrare in contatto con persone e luoghi meravigliosi.

Nei suoi scatti Willy Sanson predilige il ritratto, un genere fotografico che mette strettamente in relazione il fotografo con il soggetto, in un contatto intimo che si gioca in uno sguardo. L’etica resta comunque il punto di partenza che un fotografo deve rispettare. Tramite le sue fotografie, Sanson cerca di mettere in atto, nel modo migliore e più congruo alla situazione, valori di umanità e di rispetto verso l’individuo.

La fotografia in questi reportage è rigorosamente a colori perché solo in questo modo è possibile cogliere la vera essenza delle circostanze e dei paesi conosciuti, su tutti l’India, che è “colore” per antonomasia.

Note biografiche: Willy Sanson nasce a Grado nel gennaio del 1978. Cresce in lui il forte desiderio di viaggiare all’età di 29 anni. Inizia, così, un frenetico studio dei paesi orientali che si concretizza con il primo, decisivo, viaggio nelle terre della Thailandia, del Laos e della Cambogia. Parte con uno zaino sulle spalle, una telecamera tra le mani e forse più sogni in testa che abiti nella borsa, per tre mesi e mezzo. Ad oggi, la fotografia e i viaggi in paesi ancora sconosciuti sono diventati il perno della sua vita, permettendogli di acquisire uno stile peculiare che lo ha portato negli anni ad ottenere numerosi riconoscimenti anche in ambito internazionale.

Inaugurazione

Venerdì 10 Settembre alle ore 18.00 al centro culturale Mercato

Periodo di svolgimento: 10 Settembre – 24 Ottobre 2021

Ingresso Libero, obbligo green pass – Accessibile ai disabili

Orari di visita durante il periodo fiera 10/13 Settembre 2021

Venerdi 10 Settembre: 18,00 – 24,00

Sabato 11 Settembre 9,00-13,00 / 17,00 -24,00

Domenica 12 Settembre 9,00-13,00 / 14,00 -24,00

Lunedi 13 Settembre 17,00 -24,00

Orari di visita dal 14 Settembre fino al 24 Ottobre

martedì e mercoledì 9,00-13,00

giovedì, venerdì e sabato 9,00-13,00 / 15,30-18,30

domenica e festivi 15,30-18,30

Info:

Mercato Centro Culturale | Comune di Argenta

P.zza Marconi 1, Argenta – Ferrara

Tel. 0532-330276