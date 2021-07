‘Un Parco di storie’: continuano le narrazioni per bambini mercoledì 7 luglio alle 17,30 alla Biblioteca Bassani

Saranno gli attori dell”Officina Teatrale A_ctuar’ con ‘Pulso Piocio e altre storie stravaganti’ ad animare il nuovo pomeriggio di letture per i più piccoli organizzato per mercoledì 7 luglio alle 17,30 dalla biblioteca comunale Bassani di via G. Grosoli 42 a Barco (Ferrara).

L’appuntamento rientra nel ciclo di narrazioni pomeridiane per bambini dai 3 agli 8 anni ‘Un parco di storie’ in programma per cinque mercoledì fino al 28 luglio, nel parco accanto alla biblioteca.

Le letture sono a partecipazione gratuita, con posti limitati. E’ richiesta l’iscrizione da effettuare contattando i numeri di telefono 0532 797418 o 0532 797477 o scrivendo a [email protected]

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.