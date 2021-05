“Un PO prima del mare”: bilancio positivo dei volontari ‘Plastic free’ per la raccolta rifiuti

Aiutati da una splendida giornata di sole, domenica 23 maggio grande esito dell’iniziativa di raccolta e sensibilizzazione Un PO prima del mare organizzata dalla Onlus Plastic Free coinvolgendo 50 Comuni rivieraschi. Nel Comune di Ferrara due location: Pontelagoscuro e Porporana, i volontari di Plastic Free Ferrara hanno dovuto dividersi per non essere troppo numerosi e impattanti in natura in quanto le raccolte si sono svolte nel verde. Ma anche se a distanza di qualche chilometro i volontari sono stati uniti ed hanno portato a casa un grande risultato.

In tutto 170 volontari che sparpagliati nei due boschi e relative golene ed argini, hanno recuperato più di 170 sacchi grandi di plastica e tanti ingombranti: bidoni enormi e barili incastrati nel fango, una ventina di pneumatici, taniche di tutte le misure, un gommone a brandelli, materiale ondulato da coperture ecc. Un ringraziamento a tutti i volontari e in particolare – ai ragazzi ed accompagnatori del gruppo Alpinismo Giovanile CAI di Ferrara; – ai volontari della Protezione Civile di Ferrara; – a Dario Valentini dell’associazione A.R.E.A. che tutela il bosco di Porporana.

Nei 50 luoghi di raccolta del bacino del Po, molti amministratori, anche governativi, hanno presenziato e alcuni anche partecipato attivamente, come il nostro assessore all’Ambiente Alessandro Balboni, che ha lavorato nel fango a Pontelagoscuro a fianco dei volontari. Questo fa sperare che a monte del problema possano essere prese decisioni utili affinchè diminuisca radicalmente l’uso di prodotti usa e getta poco riciclabili e che vengano adottate politiche di educazione e sensibilizzazione contro gli abbandoni di rifiuti nell’ambiente. Si è puntato un faro sul problema dei rifiuti, specie plastici, che vengono trasportati fino al mare da tutti i corsi d’acqua, contribuendo non poco all’inquinamento dei territori