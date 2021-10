“Una mostra per il grattacielo”, l’esposizione urbanistica realizzata dagli alunni della 4B dell’Aleotti, da domani fa tappa a Casa Niccolini

Racconta la storia di un edificio e di un’area importanti per la nostra città l’esposizione urbanistica itinerante “Una mostra per il grattacielo” che, da domani, martedì 26 ottobre a sabato 6 novembre, si trasferirà dal parco ‘Marco Coletta’ nei giardini del Grattacielo agli spazi di Casa Niccolini Biblioteca Ragazzi (via Romiti, 13 Ferrara).

Il progetto, promosso dall’I.I.S. “G.B. Aleotti”, dall’assessore comunale di Ferrara al Patrimonio Angela Travagli e dall’ex responsabile Ufficio Ricerche Storiche del Comune di Ferrara Francesco Scafuri, consiste in un’indagine storico-evolutiva dell’area sulla quale insiste l’edificio, sulle fasi della sua realizzazione e sulle circostanze che ne hanno provocato il degrado.

La mostra illustra, attraverso pannelli fotografici realizzati dagli alunni della 4B dell’IIS “G. B. Aleotti”, un percorso dedicato alla storia del condominio “le due torri” e del quartiere Giardino Arianuova Doro.

Successivamente la mostra sarà esposta in residenza municipale per tornare poi alla scuola Aleotti.

Ingresso libero e gratuito negli orari di apertura al pubblico della biblioteca.