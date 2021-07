Una settimana di grande Musica e il 9 luglio l’omaggio a Ennio Morricone a un anno dalla sua scomparsa

Una settimana di concerti e cultura, dalla musica classica alla lirica, dal jazz alla musica italiana, fino alle grandi colonne sonore vero leitmotiv del nostro tempo. Nella serata di questo mercoledì 7 luglio alle ore 21,30, ecco l’appuntamento inaugurale della rassegna “Sonate al Chiaro di Luna” sulla splendida scalinata di piazzetta Trepponti, un concerto dedicato alla musica classica e all’opera lirica. In apertura di serata verrà eseguita la Sonata per pianoforte n. 14 in Do diesis minore “Al chiaro di Luna” e a seguire il duo, Federico Rubin al pianoforte e il soprano Rosa D’alise, illustreranno i ruoli belcantistici barocchi e sette-ottocenteschi delle opere più rappresentative per questa vocalità.

Si continua giovedì 8 luglio, alle ore 21,30, nell’incantevole giardino della Casa-Museo Remo Brindisi, luogo di cultura, creatività ed innovazione. Il Quartetto-Z , Stefano Melloni (sax), Pasquale M. Morgante (pianoforte), Alex Carreri (contrabbasso), Stefano Peretto (batteria). Special guest: Elisa Aramonte (voce). Raffinatezza e leggerezza: queste le sensazioni che il sound del Quartetto Z offre nella rilettura di alcuni celebri brani del pop italiano, raccontati in inedite versioni jazz. Armonie ricercate, ritmi inaspettati, interpretazioni suggestive.

Venerdì 9 luglio un doppio appuntamento alla Salina di Comacchio (Lido di Spina), con inizio alle ore 18 con “Danilo Lico Canta Brasil”: evento nato dalla collaborazione fra Civica Scuola di Musica di Comacchio e Conservatorio Frescobaldi di Ferrara: Danilo Lico, Federico Pierantoni al trombone e Matteo Diego Scarcella al flauto faranno rivivere la musica dei grandi poeti brasiliani come Chico Buarque, Vinícius de Moraes, Gilberto Gil e Cartola (prenotazione obbligatoria – visita guidata – percorso in trenino e ritorno a piedi –

ticket: www.salinadicomacchio.it – [email protected] – 345 3080049).

Clou della settimana, venerdì 9 luglio, alle 21,30, la serata “Omaggio a Ennio Morricone – Suoni e immagini di una vita dedicata al cinema”, inserita nel cartellone di “Comacchio Summer Experience”. L’evento sarà ad ingresso libero e gratuito, senza prenotazione. Sul palco dell’Arena Bellini, (ingresso via delle Botteghe), salirà l’Orchestra La Corelli di Ravenna, diretta dal Maestro Jacopo Rivani. Protagoniste della serata saranno le grandi colonne sonore del maestro Morricone, da The Mission, C’era una volta in America, Per un pugno di dollari, Il buono, il brutto e il cattivo, La leggenda del pianista sull’oceano, Giù la testa e molto altro. La pienezza dell’esecuzione orchestrale permetterà di ascoltare nel modo migliore queste e altre musiche famosissime.

La Civica Scuola di Musica di Comacchio, che cura la direzione artistica degli eventi, propone inoltre un corso di formazione per docenti e addetti ai lavori sulla musica inclusiva: il corso si svolgerà sabato 10 e domenica 11 luglio nei locali della Scuola musicale (Via della Pescheria 2) e sarà condotto dalla musicoterapeuta Magherita Valtorta. Info 349 8671614 [email protected]