“Un’etologa in famiglia”: Federica Pirrone presenta il suo libro giovedì 9 dicembre alle 16 al Museo di Storia Naturale

Giovedì 9 dicembre alle 16, il Museo civico di Storia Naturale di Ferrara (largo Florestano Vancini 2) ospiterà in presenza ed online sul proprio canale Fb la presentazione del volume “Un’etologa in famiglia: genitori, figli e parenti scomodi nel regno animale” di Federica Pirrone. L’autrice dialogherà con Carla Corazza, ricercatrice del Museo.

Con quali mezzi, strategie, comportamenti gli animali danno alla luce ed eventualmente nutrono, difendono e accompagnano fino all’autosufficienza i nuovi individui e in qual modo si assumono, o eludono, gli oneri che tutto ciò comporta? In definitiva, come le diverse specie animali affrontano il compito principale della vita, che è la vita stessa? Partendo dagli animali d’affezione, l’autrice, con un linguaggio colloquiale ma estremamente ricco e rigoroso dal punto di vista scientifico, allarga poi lo sguardo alle specie meno familiari, svelando quale irriducibile fantasmagoria di comportamenti animi ogni giorno “il benevolo disordine della vita”.

Federica Pirrone, ferrarese di nascita e milanese di adozione, insegna Etologia veterinaria e benessere animale e Fisiologia e benessere del cane e del gatto presso l’Università di Milano.

Per partecipare in presenza occorre iscriversi al link https://bit.ly/3IlMqkR. Green pass obbligatorio. Altri dettagli alla pagina https://storianaturale.comune.fe.it/986/un-etologa-in-famiglia-genitori-figli-e-parenti-scomodi-nel-regno-animale