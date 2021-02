Unife 2021 edizione speciale Musec: master in Cultural Management, iscrizioni fino al 21 Febbraio

C’è tempo fino al 21 febbraio 2021 per iscriversi alla XIII edizione del Master di I e II livello in Cultural Management – MuSeC, organizzato dal Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Ferrara in collaborazione con il Comune di Comacchio nell’ambito del Progetto europeo di cooperazione territoriale 2014-2020 “VALUE – Environmental and Cultural Heritage development” (NTERREG V-A ITALY – CROATIA).

Si tratta di una Special Edition del Master che è rivolto a chi desideri approfondire o specializzarsi nel settore del management del patrimonio culturale e ambientale, delle istituzioni culturali e delle imprese culturali e creative.

Novità di questa edizione è l’ampliamento dell’offerta formativa che vede l’integrazione dei temi economico-aziendali con quelli della sostenibilità, del turismo, di nuove metodologie di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e di gestione dei parchi naturali.

Il Master, che per l’Anno Accademico 2020/21 inizierà a marzo e terminerà a dicembre, prevede lezioni, seminari e laboratori per un totale di 360 ore in modalità weekend e blended. Il tirocinio di 400 ore sarà svolto presso importanti istituzioni culturali e imprese del settore culturale e creativo del territorio nazionale.

Per il Master di II livello sono previste agevolazioni per la copertura parziale di 2.500 euro sul contributo di iscrizione da parte del Comune di Comacchio in qualità di Lead Partner del progetto VALUE, per un massimo di 11 partecipanti fino ad esaurimento posti.

Il Master di I livello prevede invece una borsa di studio nell’ambito del premio in memoria di “Marcello Ludergnani” sostenuta dalla famiglia dell’imprenditore, in collaborazione con il Rotary Club di Cento. Il contributo di 2.500 euro è a copertura parziale della quota di iscrizione con un massimo di 14 partecipanti.