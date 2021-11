Unife, docente muore in dipartimento in via Saragat

Tragedia questa mattina attorno alle 8.30 in via Saragat a Ferrara.

Foto da sito Unife

Il corpo senza vita di Raffaele Tripiccione, 65 anni, docente di Fisica, è stato trovato al Dipartimento Unife di Fisica e Scienze della Terra.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per salvare il professore. La patologia presunta che avrebbe causato il decesso, per chi è intervenuto, sarebbe di natura cardiocircolatoria.

Intanto la polizia di Ferrara sta indagando per escludere eventuali altre piste investigative. La salma si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.