Unife, tornano i Venerdì dell’Universo

Domani, 18 giugno, prende il via l’edizione 2021 dei “Venerdì dell’Universo”.

Ce ne ha parlato il curatore Federico Spizzo.

Comunicato a cura di Unife.it:

Torna la più longeva e amata delle iniziative di divulgazione della scienze e della ricerca targata Unife. Sono “I Venerdì dell’Universo”, rassegna di conferenze organizzata dal Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell’Università di Ferrara e dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Sezione di Ferrara (INFN), in collaborazione con il Gruppo Astrofili “Columbia” di Ferrara, Esploriamo l’Universo, Città del Sole, APS (Associazione Promozione Sociale) e Arci Ferrara.

I quattro incontri dell’edizione 2021, in programma il 18 e 25 giugno e il 2 e 9 luglio alle ore 21, si svolgeranno presso il Factory Grisù in via Mario Poledrelli 21, ma sarà anche possibile assistere alla diretta streaming sul canale YouTube I Venerdì dell’Universo.

Nata come serie di seminari di approfondimento e aggiornamento su temi di Astronomia e Astrofisica, si è progressivamente evoluta trasformandosi in una manifestazione finalizzata alla divulgazione nel senso più ampio del termine, includendo tutte le discipline scientifiche.

Obiettivo dell’iniziativa è diffondere la cultura della scienza, sia nei suoi aspetti classici che in quelli più attuali, nel tentativo di offrire un’informazione corretta e comprensibile sulla ricerca scientifica anche in termini di impatto sociale e ambientale.

Le conferenze sono tenute da ricercatrici e ricercatori di rilievo nella ricerca italiana e internazionale, si rivolgono a tutta la cittadinanza e in particolar modo alle/i giovani, per aiutarle/i a maturare non solo curiosità, ma anche spunti per i loro studi professionali e amatoriali.