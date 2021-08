UNITED AMICHEVOLE CON PARMA

Per Giara Assicurazioni secondo test stagionale

Dopo la prima “sgambata” effettuata al “Pala Bursi” di Rubiera contro la selezione di coach Luca Galluccio(Serie A Beretta), prosegue l’avvicinamento al campionato 2021-2022 per la Giara Assicurazioni Ferrara United di coach Antonj Laera. Sabato 21 Agosto alle ore 18.30, presso il “Pala Boschetto” di Ferrara, sarà la Pallamano Parma di coach Palazov a testare i progressi di una selezione ancora alla ricerca del definitivo rodaggio. Parma, compagine già affrontata nel pre campionato scorso, è squadra tosta, composta da elementi collaudati e qualche nuovo innesto interessante, utile a rafforzare l’organico. Un derby tutto emiliano che, in questa stagione ormai alle porte, sarà ripetuto anche in regular season dopo il

trasferimento dei “ducali” nel Girone A. Per Ferrara ancora qualche defezione con Ilya Crea sempre ai box (ma in via di risoluzione il suo problema alla mano sinistra), mentre Federico Janni sarà aggregato al gruppo ufficialmente a partire dalla prossima settimana.