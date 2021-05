UNITED: arriva Torri

Ultima gara interna a caccia di punti all’inseguimento del settimo posto



Ultima fatica interna stagionale per il Ferrara United di coach Antonj Laera. Reduce da due ko consecutivi la formazione emiliana va a caccia di un’inversione di rotta per non compromettere, con un finale di “scialbo”, una buona seconda parte di stagione. Al “Pala Boschetto” arriva Torri: compagine forte, compatta e caratterizzata da molteplici “bocche da fuoco” in grado di colpire da varie posizioni del campo. Nella gara di andata, giocata in terra veneta, si sviluppò una gara equilibrata e “maschia” risolta nel finale dalle giocate dei singoli e dalla forte imprecisione di Ferrara. Inizio previsto alle 20.30 di sabato 8 Maggio. Antonj Laera: “La classifica, complici le ultime due giornate, è peggiorata. Speravamo di poter vincere almeno una fra il recupero di Crenna e la gara in casa di Arcom. Purtroppo ora, per tornare a riprenderci il 7° posto, siamo chiamati a due prove di grande carattere contro le due squadre più forti di tutto il nostro girone e già qualificate per i play off. Siamo in un finale di stagione interlocutorio e mi aspetto risposte sul campo, specialmente dopo l’opaca prova di Crenna”.

STATISTICHE MATCH

Ferrara United

Punti: 23 (11V; 1P; 12S)

Posizione: 9°

Gol fatti: 566 (23.5/gara)

Gol Subiti: 575 (23.9/gara)

Torri

Punti: 35 (17V; 1P; 6S)

Posizione: 3°

Gol fatti: 610 (25.4/gara)

Gol subiti: 573 (23.8/gara)

PROGRAMMA 12^GIORNATA DI RITORNO

Leno vs Malo

Crenna vs Vigasio

Cologne vs Cassano Magnago

Mezzocorona vs Arcom

Ferrara United vs Torri

Oderzo vs Romagna

Medalp vs San Vito Marano

CLASSIFICA SERIE A2 – GIRONE A: Malo 44, Medalp 36, Torri 35, Crenna 29, Cologne 29, Arcom

27, Cassano Magnago 25, Romagna 24, Ferrara United 23, San Vito Marano 16, Vigasio 15, Leno 14,

Mezzocorona 9, Oderzo 6.