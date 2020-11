UNITED: arriva un altro stop

Anche Crema passa, 17-20, al Palaboschetto

Altro passo falso per il Ferrara United che in un Boschetto deserto, contro Crenna, cede il passo faticando in attacco per larga parte del match e subendo lo strapotere fisico degli ospiti.

Coach Antonj Laera, privo di tutto il pacchetto pivot, opta per uno starting seven composto da Michele Rossi fra i pali, Gabriele Montanari, Davide Di Maggio e Mattia Pedron sugli sterni, Alessandro Baldo ed Andrea D’Angelo in ala e Federico Janni in pivot.

La partenza è shock: Ferrara impatta male alla sfida e subisce il parziale di 0-4 dei varesini. La reazione arriva, propiziata da un grande Baldo, superato il 10′ e vale un clamoroso contro parziale di 7-2 che permette ai locali di mettere la freccia. Crenna tuttavia esce meglio dal time out chiamato dal proprio tecnico e ribalta nuovamente la situazione chiudendo avanti di 2 all’intervallo.

Nella ripresa ci si attende un cambio di passo in attacco ed invece l’United si trova costantemente alla rincorsa di un Crenna che alza ulteriormente il tono muscolare della partita. A un minuto dalla fine i ragazzi di coach Laera ricuciono sino al -1 grazie alla rete di Di Maggio (17-18) ma è un’illusione che non si converte in punti. Da segnalare, a pochi secondi dalla sirena, l’espulsione a Garza per un pugno a Baldo.

Ferrara tornerà in campo il prossimo 7 Novembre a Mezzocorona per il recupero della 6^ giornata.

TABELLINO

Ferrara United vs Crenna 17-20 (7-9)

Ferrara United: Rossi, Stagni, Trevisani, Lentini, Baldo 3, Brancaleoni, D’Angelo 2, Di Maggio 1, Garani 2, Gelo, Janni 1, Mazzucchi, Montanari 1, Pedron 2, Saletti, Sgargetta 5. All Laera

Crenna: Bagnaschi, Bortoli 5, Cartabia, Corazzin, Dall’Ava, De Tommaso, Garza 2, Guazzi 3, Kabeer 2, C. Laricchiuta 1, M. Laricchiuta 4, Mietto, Primon, Vajente. All. Kokuca

ALTRI RISULTATI

Romagna vs Vigasio 30-20

Mezzocorona vs Oderzo 27-28

Malo vs Torri (rinviata)

Cologne vs San Vito Marano (rinviata)

Cassano Magnago vs Arcom (rinviata)

Leno vs Medalp Tirol 21-32

CLASSIFICA SERIE A2 – GIRONE A: Medalp 12, Malo 12, Torri 10, Crenna 8, Romagna 8, Cologne 7, Vigasio 6, Cassano Magnago 4, Leno 4, Ferrara United 4, Oderzo 4, San Vito Marano 2, Mezzocorona 1, Arcom 0.