UNITED: campionato sospeso fino al 3 dicembre

Decisione della Federazione, dopo l’incontro con tutte le società. Posticipati a gennaio tre turni

La Federazione Italiana Giuoco Handball, dopo aver incontrato tutti i club di Serie A2 maschile attraverso apposita riunione in modalità wec conference, ha comunicato la scelta di sospendere, a partire dal 16 Novembre sino al 12 Dicembre, i campionati di tutti e tre i gironi. Al termine dunque del weekend di gare del 14-15 Novembre, con Ferrara United già fermato dallo slittamento del match esterno in casa del Medalp, verrà concesso un tempo di sosta che consentirà a tutti i club di dotarsi, come le compagini di Serie A1, dei tamponi necessari per rispettare il prossimo protocollo pronto ad entrare in vigore che accomunerà la seconda categoria alla prima.

Le tre gare previste nel periodo di ferma saranno poi recuperate tutte nel mese di Gennaio, ricalendarizzate in tempi brevi. A partire dalla settimana che porterà alla sfida contro Torri, tutti i facenti parte del gruppo squadra del Ferrara United dovranno sottoporsi a tampone settimanale per poter accedere al match del fine settimana.

Questo il nuovo calendario

9a giornata: United-San Vito Marano dal 21 novembre al 9 gennaio

10a giornata: Vigasio-United dal 28 novembre al 16 gennaio

11a giornata: United-Arcom dal 5 dicembre al 23 gennaaio