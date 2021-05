UNITED: chiusura a Malo

Ferraresi senza obiettivi di classifica sul campo della capolista

Ferrara è giunta all’ultima curva del proprio campionato. In casa della capolista e già qualificata ai play off promozione Malo, gli emiliani proveranno a prendersi il secondo scalpo illustre dopo aver imposto lo “stop” al “Pala Boschetto” al Torri sabato scorso. Solite rotazioni limitate per coach Antonj Laera che sarà costretto a concludere la stagione senza due terzini (Ilya Crea e Andrea Garani). Un’emergenza ormai divenuta compagna di viaggio che tuttavia non smorza l’entusiasmo di capitan Sgargetta e compagni nell’andare ad affrontare una super corazzata, tuttavia messa in grave difficoltà già nel girone d’andata nello scontro diretto.

I verdetti ancora in palio: Malo e Torri hanno da tempo staccato il “pass” per il play off promozione, previsti a fine mese a Chieti, presso il Centro Tecnico Federale, e se la vedranno dal 26-30 Maggio con Rubiera, Carpi, Noci e Lanzara. Per la salvezza ultimi 60′ decisivi per capire chi, fra Leno,

Vigasio e San Vito Marano, retrocederà in Serie B assieme a Mezzocorona e Oderzo.

Antonj Laera (Coach Ferrara United): “La classifica parla molto chiaro: ci apprestiamo a chiudere la stagione affrontando una micidiale macchina da guerra, capace di stravincere un girone di ferro con merito con il miglior attacco e la seconda miglior difesa. La gara vinta contro Torri però ci deve lasciare una forte convinzione: quando siamo in forma e giochiamo la nostra pallamano, diventiamo un cliente scomodo per tutte le compagini di questo Girone. Ai miei ragazzi chiederò di provare a vincere non per ormai superflue ragioni di classifica, bensì per prendersi una meritata soddisfazione al termine di una stagione di duro lavoro e sacrifici. Nessun proclama, ma ci proveremo”.

STATISTICHE

MALO

Punti: 46

Posizione: 1° (23V; 0P; 2S)

Gol segnati: 689 (27.5 reti/gara)

Gol subiti: 552 (22.1 reti/gara)

FERRARA UNITED

Punti: 25 (12V; 1P; 12S)

Posizione: 9°

Gol segnati: 597 (23.9 reti/gara)

Gol subiti: 605 (24.2 reti/gara)

PROGRAMMA 13^ GIORNATA DI RITORNO (Sab 15/5)

Vigasio vs Medalp

Romagna vs Cologne

Malo vs Ferrara United

San Vito Marano vs Oderzo

Torri vs Mezzocorona

Arcom vs Crenna

Cassano Magnago vs Leno (Dom 16)

CLASSIFICA SERIE A2-GIRONE A: Malo 46, Medalp 38, Torri 35, Crenna 31, Cologne 29, Arcom

29, Romagna 26, Ferrara United 25, San Vito Marano 16, Vigasio 15, Leno 14, Mezzocorona 9, Oderzo

6.