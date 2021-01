UNITED: CON ARCON PER IL RISCATTO

Dopo la sconfitta di di Vigasio. Della reazione è certo Andrea Garabni

Al “Pala Boschetto” si prospetta un weekend di grande pallamano con il doppio impegno casalingo di Ariosto e Ferrara United a caratterizzare il pomeriggio di sabato 23 Gennaio. Dopo un avvio di stagione contraddistinto da ombre e luci, la compagine di coach Antonj Laera ospita la rivelazione della scorsa stagione allenata da un vero “guru” come Dragan Rajic. Arcom è reduce dalla brillante vittoria interna contro Leno, colta nel finale con il punteggio di 30-29. Squadra giovane e di forte matrice autoctona, Arcom esprime un gioco corale compatto che si basa su ritmi alti. Nella scorsa stagione fu una rete del veneto Vucic a decidere il match sulla sirena.

STATISTCHE

FERRARA UNITED

Punti: 10 (5V; 6S)

Posizione: 8°

Gole segnati: 267 (24.2/gara)

Gol subiti: 270 (24.5/gara)

ARCOM

Punti: 4 (1V; 2P; 9S)

Posizione: 12°

Gole segnati: 270 (22.5/gara)

Gol subiti: 321 (26.7/gara)

Andrea Garani: “A Vigasio purtroppo abbiamo commesso l’errore di adattarci al loro ritmo e di conseguenza gli abbiamo dato l’opportunità di vincere e loro l’hanno subito colta. Dobbiamo ancora lavorare sulla concentrazione in fase di calo fisico ma piano piano ci arriveremo: dalle sconfitte si deve imparare per poi non ricadere negli stessi errori. Con Arcom andremo in cerca di riscatto, con voglia di fare bene: ci siamo preparati, conosciamo il nostro avversario e siamo pienamente consapevoli che non si tratterà di una partita scontata. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia, combatteremo con tutte le nostre forze per prenderci questa vittoria.

Il Girone A della Serie A2 è un campionato competitivo, dove nulla è scontato e bisogna sempre lottare senza mai abbassare la guardia per vincere. Rispetto agli altri anni il livello si è alzato e, pur essendo un campionato di serie A2, il livello tecnico medio è sicuramente molto alto”.

PROGRAMMA REUCPERO 11^ GIORNATA

Medalp vs Oderzo

Cologne vs Malo

Romagna vs Cassano Magnago

Crenna vs San Vito Marano

Mezzocorona vs Vigasio

Ferrara United vs Arcom

Leno vs Torri

CLASSIFICA SERIE A2 – GIRONE A: Malo 24, Medalp 20*, Torri 20, Crenna 18, Romagna 15, Cologne 14, Ferrara United 10*, Cassano Magnago 10, Leno 8, San Vito Marano 8, Vigasio 8, Oderzo 4, Acrom 4 Mezzocorona 3.

*una gara in meno