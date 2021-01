UNITED: con Cassano per tenere lontano i pericoli

I ragazzi di Lasera, con i varesini, a caccia di punti per restare in zona tranquillità

Inizio di anno solare molto complesso per il Ferrara United che sabato 30 Gennaio, con inizio alle ore 20.30 al “Pala Boschetto”, va a caccia di una vittoria “scaccia crisi” che avvicini in maniera considerevole il primo obiettivo stagionale. I ragazzi di coach Laera, concluso il girone d’andata con il recupero infrasettimanale di Innsbruck, effettuano il giro di boa con 3-4 punti in meno sulla tabella di marcia. All’orizzonte la sfida al Cassano: “selezione b” della compagine impegnata nella Serie A Beretta, i varesini all’andata impegnarono gli emiliani in un entusiasmante “coast to coast” deciso solamente negli ultimi secondi della contesa.

Coach Laera recupera Federico Janni, Nerio Zaltron ed Eugenio Saletti ma dovrà fare ancora a meno di Andrea Garani.

Antonj Laera (coach Ferrara United): “Siamo perfettamente consapevoli di aver colto meno di quanto avremmo dovuto nel trittico di scontri diretti di questo inizio di 2021. Siamo una squadra ancora con ampi margini di miglioramento, modificata dal mercato ed a caccia di un assetto più consolidato e definitivo. Non ho preoccupazioni particolari, ma sto lavorando con il mio staff per riuscire a rendere la squadra più quadrata nell’arco di tutti i 60′. Cassano è una squadra tosta: nel match d’andata fu una vera battaglia, decisa solamente all’ultimo possesso e condita dalle grandi parate del nostro Michele Rossi. Serviranno pazienza e sangue freddo: ci faremo trovare pronti”.

STATISTICHE

FERRARA UNITED

Posizione: 8°

Punti: 11 (5V; 1P; 7S)

Gol fatti: 310 (23.8/gara)

Gol Subiti: 321 (24.6/gara)

CASSANO MAGNAGO

Posizione: 7°

Punti: 11 (5V; 1P; 7S)

Gol fatti: 313 (24/gara)

Gol Subiti: 307 (23.6/gara)

PROGRAMMA 1^ GIRONATA DI RITORNO

Crenna vs Torri

Mezzocorona vs Malo

San Vito vs Vigasio

Oderzo vs Cologne

Leno vs Romagna

Medalp vs Arcom Emmeti

Ferrara United vs Cassano Magnago (De Marco – Carcea)

CLASSIFICA SERIE A2 – GIRONE A: Malo 26, Medalp 22, Crenna 20, Torri 20, Romagna 16, Cologne 14, Cassano Magnago 11, Ferrara United 11, Leno 8, San Vito Marano 8, Vigasio 8, Mezzocorona 5, Arcom Emmeti 5, Oderzo 4.