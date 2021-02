UNITED – Con Cologne alla ricerca di punti per la tranquillità

Sfida ad un avversario di qualità, ma non insuperabile

Partita di altissimo spessore quella che, sabato alle 20.30 al “Pala Boschetto”, attende i ragazzi di coach Laera. Di scena il forte Cologne reduce da una leggera fase di flessione ma vincente nel derby interno contro Leno (23-18). Nella gara d’andata, nel season high offensivo dei bresciani, la compagine emiliana cedette l’intera posta in palio chiudendo, al 6’0′, sul 36-28. Ad un girone di distanza Cologne rimane in scia alla zona play off e va a caccia di un sigillo esterno per darsi continuità, dopo le due vittorie consecutive a seguito di 2 ko (contro le prime della classe) ed un pari interno con Arcom (recuperi 9^, 10^, 11^ giornata).

STATISTICHE

FERRARA UNITED

Posizione: 8°

Punti: 13 (6V; 1P 8S)

Gol fatti: 353 (23.5/gara)

Gol subiti: 366 (24.4/gara)

COLOGNE

Posizione: 5°

Punti: 18 (8V; 2P; 5S)

Gol Fatti: 350 (23.3/gara)

Gol subiti: 316 (21.0/gara)

Michele Rossi: “Affrontiamo una squadra forte con la consapevolezza di esser usciti da un momento

difficile della nostra stagione. La vittoria in casa di Romagna ci ha permesso di scrollarci di dosso qualche timore, potendo tornare a guardare la classifica con fiducia. Ci attende il Colgone: nel girone d’andata la compagine che meglio di qualsiasi altra ha scoperto le nostre lacune. Sarà uno stimolo in più in una gara nella quale abbiamo il dovere di provare a cogliere punti che ci permettano di avvicinare il nostro obiettivo. Non facciamo il passo più lungo della gamba: stiamo in “trincea” e pensiamo ad una gara alla volta con la voglia di arrivare, il prima possibile, a quota 20 punti”.

PROGRAMMA 3^ GIORNATA DI RITORNO

Crenna vs Cassano Magnago

Mezzocorona vs Romagna

Vigasio vs Arcom

Oderzo vs Leno

Ferrara United vs Cologne

Medalp vs Malo

San Vito vs Torri

CLASSIFICA SERIE A2- GIRONE A: Malo 30, Torri 26, Medalp 24, Crenna 20, Cologne 18,

Romagna 18, Cassano Magnago 15, Ferrara United 13, San Vito Marano 10, Arcom 9, Leno 8,

Mezzocorona 5, Oderzo 4.