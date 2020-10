UNITED: CON ODERZO PER LA PRIMA VITTORIA SUL CAMPO

In attesa dell’esito del ricorso della gara con Leno

Il Ferrara United, in attesa di conoscere l’esito del ricorso regolarmente presentato in merito alla mancata applicazione del regolamento sul finire della gara interna contro Leno, attende Oderzo nella seconda sfida ravvicinata disputata al “Boschetto”. L’assenza di punti dalla prima giornata di campionato impone a coach Antonj Laera ed ai suoi ragazzi un cambio di marcia per mantenere a distanza le zone rosse della classifica. Nel match calendarizzato per Sabato 17 Ottobre alle ore 20.30 mancherà, oltre ai pivot Nerio Zaltron e Tommaso Semprini, anche il terzino Andrea Garani fermatosi a causa di uno scontro di gioco lo scorso weekend. Una rotazione in meno che permetterà ad Alessandro Baldo ed a Federico Janni di aumentare il proprio minutaggio con la ghiotta occasione di mettersi in mostra e scalare le gerarchie di squadra.

Qui Oderzo: I veneti di coach Brakocevic sono reduci da un weekend positivo che ha portato in dote la prima vittoria stagionale. Una gara condotta, anche se non priva di brividi, contro un Arcom arreososi solamente nelle battute conclusive. Fra i protagonisti assoluti il terzino Davide Giolo, classe ’95 e top scorer con 8 reti e il pivot Alex Marcuzzo con 6 marcature.

Michele Rossi (Portiere Ferrara United): “Siamo reduci da un periodo nel quale non siamo stati in grado di convertire in punti prestazioni importanti, con riferimento in special modo alle gare casalinghe contro Romagna e Leno. Abbiamo il dovere di iniziare a macinare punti anche all’intero delle nostre mura amiche e per fare questo serve aumentare ulteriormente i giri del nostro motore. Oderzo è una compagine importante, composta da giocatori di grande qualità che possono far saltare le difese avversarie in qualsiasi momento. Anche loro sono stati protagonisti di un avvio di campionato

particolare ma sono certo che, come da tradizione, li ritroveremo a fine campionato nelle zone alte della classifica. Noi stiamo continuando a lavorare intensamente con i coach e anche i ragazzi più giovani, come dimostrato dalla grande prestazione di Mazzucchi sabato scorso, sono sempre più inseriti nei nostri meccanismi. Peccato per i tanti infortuni ma dopo tanta inattività (con riferimento allo stop della passata stagione), avevamo messo in conto di metterci qualche settimana in più per arrivare a pieno regime”.

PROGRAMMA 5^ GIOrNATA – SERIE A2

Romagna vs Medalp

Malo vs Vigasio

Ferrara United vs Oderzo (Politano – Surace)

Cologne vs Crenna

Leno vs Mezzocorna

Torri vs Arcom

Cassano Magnago vs San Vito Marano

CLASSIFICA SERIE A2 – GIRONE A: Malo 8, Cologne 7, Vigasio 6, Torri 6, Medalp 6, Crenna 4,

Leno 4, Cassano Magnago 2, San Vito Marano 2, Ferrara United 2, Oderzo 2, Mezzocorona 1, Arcom 0.

La società Ferrara United Handball Club rende nota la scelta di destinare ai soli invitati l’apertura delle porte del “Pala Boschetto” in vista del match interno contro Oderzo (Sabato 17 Ottobre alle ore 20.30). La scelta, antipatica e sgradita in prima istanza alla società stessa, è motivata dalla ulteriore riduzione della capienza a solamente 75 sedute. Un numero talmente ridotto che ha costretto la dirigenza a tale decisione.al fine di tutelare quantomeno le esigenze di genitori, parenti e congiunti degli atleti, sponsor, stampa ed autorità. Saranno comunque, come da regolamento vigente, garantiti i CINQUE accrediti per la squadra ospite.