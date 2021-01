UNITED: ostica trasferta in Tirolo

Recupero sul campo della seconda della classe Medalp

Scomodo recupero infrasettimanale per il Ferrara United che nella giornata di mercoledì 27 Gennaio recupererà la sfida esterna in casa del Medalp. Una trasferta lunghissima, calendarizzata in un giorno feriale, che vedrà la compagnia ferrarese esposta ad uno sforzo pesante con molte assenze a gravare il piano partita di coach Antonj Laera. L’United partirà infatti senza gli infortunati Andrea Garani, Federico Janni, Eugenio Saletti e Nerio Zaltron, fermatosi nella parte conclusiva della sfida interna contro Arcom Emmeti.

STATISTICHE

MEDALP TIROL

Posizione: 2°

Punti: 22 (11V; 1S)

Gol Segnati: 356 (29.6/gara)

Gol Subiti: 254 (21.2/gara)

FERRARA UNITED

Posizione: 8°

Punti: 11 (5V; 1P; 6S)

Gol Segnati: 292 (24.3/gara)

Gol Subiti: 295 (24.5/gara)

Antonj Laera: “Spiace dover affrontare una gara del genere con la complicazione di una logistica

intricata. Detto ciò non abbiamo bisogno di cercare alibi: nonostante le assenze andremo a giocarci la gara

con le nostre armi, pur in assenza di uomini fondamentali per il nostro gioco. La sosta, istituita dalla Figh

per consentire alle squadre di dotarsi dei tamponi per il nuovo protocollo, ci ha letteralmente tagliato le

gambe e fermato nel nostro momento migliore. Sta ora a me ed al mio staff trovare le contromisure per

poter uscire da questo momento complicato e chiudere il prima possibile il discorso salvezza. In casa del

Medalp andremo a caccia di conferme con la voglia di provare a ritrovare fiducia e serenità in campo.

Giocare contro squadre più forti aiuta a liberare la mente dai freni e dalle pressioni”.

CLASSIFICA SERIE A2 – GIRONE A: Malo 26, Medalp 22, Crenna 20, Torri 20, Romagna 16,

Cologne 14, Cassano Magnago 11, Ferrara United 11, Leno 8, San Vito Marano 8, Vigasio 8,

Mezzocorona 5, Arcom Emmeti 5, Oderzo 4.