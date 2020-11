UNITED: rinviata la gara con Medalp Tirol

Prossimo appuntaamento il 21 novembre per il match interno con San Vito Marano

La Figh (Federazione Italiana Giuoco Handball) ha reso noto lo slittamento, con data da ridefinire, della sfida in casa del Medalp Tirol capolista, inizialmente prevista per Domenica 15 Novembre alle ore 16 e valida per l’ottava giornata del Girone A della Serie A2 maschile.

La prima squadra, agli ordini di coach Antonj Laera, sosterrà ugualmente la seduta d’allenamento prevista per questa sera per poi tornare al lavoro, dopo due giorni di riposo, nella serata di lunedì per iniziare a preparare la sfida casalinga contro il San Vito Marano, prevista per Sabato 21 Novembre alle ore 20.30 presso il “Pala Boschetto” e valida per la 9^ giornata.

La società infine resta in attesa del referto del Giudice sportivo per capire l’entità della squalifica a Federico Janni, espulso (con aggiunta del cartellino azzurro) nel recupero della 4^ giornata contro Leno.

PROGRAMMA 8^ GIORNATA SERIE A2 – GIRONE A

Torri vs Cassano Magnago

Crenna vs Mezzocorona

Vigasio vs Cologne

San Vito Marano vs Leno

Arcom vs Romagna

Oderzo vs Malo

Medalp Tirol vs Ferrara United (rinviata)

CLASSIFICA SERIE A 2 – GIRONE A: Medalp 12, Malo 12, Crenna 10, Torri 10, Romagna 8, Ferrara United 8, Cologne 7, Cassano Magnago 6, Vigasio 6, Leno 4, Oderzo 4, San Vito Marano 2, Mezzocorona 1, Arcom 0.