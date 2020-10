UNITED: rinviata la gara di Mezzocorona

Per la positività di un giocatore della squadra trentina



La società Ferrara United ha comunicato che, la gara in casa del Mezzocorona, prevista per Sabato 24 Ottobre alle ore 19 e valida per la 6^ giornata del Girone A della Serie A2, è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi. Le ragioni di tale provvedimento sono motivate da un’acclarata positività da parte di un atleta della compagine trentina. La dirigenza United ha ringraziato la società Mezzocorona per la pronta segnalazione e per la disponibilità mostrata.