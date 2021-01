UNITED SFIDA SALVEZZA A VIGASIO

Recupero della decima giornata del campionato di A2 maschile

Sabato 16 Gennaio, alle ore 19.30, andrà in scena il recupero della 10^ giornata del Girone A di Serie A2. Sfida salvezza in terra veneta per un Ferrara United che, reduce dalla vittoria contro San Vito Marano, va a caccia di altri pesanti punti in chiave salvezza. Il Vigasio rappresenta un ostacolo complesso: caratterizzato da un gioco organizzato, il team di coach Lucio Ribaudo fa della difesa arcigna una sua peculiarità.

Altro elemento di analisi i tanti ex della gara: a disposizione dell’ex tecnico United infatti una batteria di giocatori dotati ed esperti fra i quali figurano Beppe Pastore, Waeil, Aleksander e Veselin Hristov e l’ultimo innesto, il portiere Francesco Garuti.

Sul fronte United coach Laera dovrà fare a meno dell’ala D’Angelo ma potrà recuperare Eugenio Saletti.

Una vittoria allontanerebbe in maniera considerevole la zona critica della classifica.

Alessandro Baldo: “Sarà particolare affrontare una compagine composta da così tanti nostri freschi ex

tutti insieme. Vigasio è una compagine tosta che ha approcciato benissimo a questo campionato, facendo

bottino pieno in tre scontri diretti. Conosciamo bene le capacità dei nostri ex compagni di squadra e di coach Ribaudo, che abbiamo avuto sino alla passata stagione e con il quale abbiamo lavorato tanto. Anche nella passata stagione fu complesso uscire da Vigasio con i due punti: si tratta di una squadra tosta, che impedisce con la propria difesa uno sviluppo rapido dell’azione.

Abbiamo voglia di provare a darci continuità e siamo pronti a questa nuova sfida”.

STATISTICHE

FERRARA UNITED

7° posto

10 Gare disputate

10 punti (5V; 5S)

247 Reti segnate (24.7/gara)

249 Reti subite (24.9/gara)

VIGASIO

11° posto

11 Gare disputate

6 punti (3V; 8S)

212 Reti segnate (19.3/gara)

292 Reti subite (26.5/gara)

PROGRAMMA 10^GIORNATA

Medalp vs Crenna

Torri vs Cologne

Arcom vs Leno

Oderzo vs Cassano Magnago

Vigasio vs Ferrara United (Mulas – Scanu)

San Vito Marano vs Mezzocorona

Malo vs Romagna

CLASSIFICA SERIE A2 – GIRONE A: Malo 22, Medalp 18, Crenna 18, Torri 18, Romagna

15,Cologne 14, Ferrara United 10, Cassano Magnago 8, Leno 8, San Vito Marano 6, Vigasio 6, Oderzo 4,

Mezzocorona 3, Acrom 2.

*una gara in meno

**due gare in