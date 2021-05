UNITED: Sgargetta è il bomber

Con 142 reti è il giocatore più prolifico della squadra di Laera

Sono state 626 le reti messe a referto da Ferrara United in questa stagione. Un bottino di tutto rispetto, alla media di 24.1 reti per partita, che colloca la selezione allenata da coach Laera come ottavo attacco di tutto il Girone A nella regular season 2020-2021. A spiccare, su tutti, sono le 142 reti del capitano Corrado Sgargetta che ha chiuso il proprio campionato con 142 reti, alla media di 5.5 reti per partita. Alle sue spalle Davide Di Maggio, con 79, e Nerio Zaltron fermatosi a 75 (penalizzato dall’infortunio al dito patito nella 2^ giornata contro Romagna) e Mattia Pedron con 69.

CLASSIFICA MARCATORI STAGIONALE FERRARA UNITED 2020-2021

Corrado Sgargetta 142 reti

Davide Di Maggio 79

Nerio Zaltron 75

Mattia Pedron 69

Federico Janni 46

Marco Mazzucchi 41

Gabriele Montanari 36

Andrea Garani 34

Andrea D’Angelo 31

Alessandro Baldo 31

Ilya Crea 30

Tommaso Semprini 8

Eugenio Saletti 2

Fabio Pezzini 1

Michele Rossi 1