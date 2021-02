UNITED: sul campo del Romagna

Indispensabile far punti per tenere lontana la zona “rossa”

Nella 2^ giornata di ritorno il Ferrara United si appresta a far visita, sabato 6 Febbraio alle ore 18.30, al Romagna del decano dei coach Fabrizio Tassinari. Capitan Sgargetta e compagni sono reduci da un traumatizzante mese di Gennaio contraddistinto da una sola vittoria, un pareggio e ben tre sconfitte, ultima delle quali interna contro il Cassano Magnago. La vittoria di Arcom, già capace di strappare un punto al “Boschetto” due settimane orsono, in casa del Medalp fa ridurre a soli 4 i punti di margine sulla zona salvezza. Un campanello d’allarme da non sottovalutare in vista di un mese di febbraio che potrebbe semplificare o complicare maledettamente il percorso degli emiliani in questa stagione.

Romagna, compagine storicamente compatta ed organizzata, ha saputo nell’ultimo periodo trovare punti e gioco anche senza la sua stella Fabrizio Tassinari. Una nuova generazione di talenti capace di battere il Ferrara anche nella gara d’andata.

Antonj Laera (Coach Ferrara United): “Stiamo attraversando un periodo negativo. A mancarci non sono le motivazioni ma la convinzione nei nostri mezzi ed una sana dose di pragmatismo nei momenti cruciali delle partite. Siamo consapevoli di aver lasciato punti pesanti per strada che avrebbero potuto permetterci di essere molto più vicini alla salvezza. Per formazione personale sono molto poco abituato a piangermi addosso: ho parlato più volte in settimana con la squadra e ho visto negli occhi dei miei ragazzi una sincera voglia di rivincita. Non faccio pronostici ma sono sicuro che al “Pala Cavina” venderemo cara la pelle”.

STATISTICHE

Ferrara United

Punti: 11 (5V; 1P; 8S)

Posizione: 8°

Reti segnate: 330 (23.5/gara)

Reti subite: 345 (24.6/gara)

Romagna

Punti: 18 (8V; 2P; 4S)

Posizione: 5°

Reti segnate: 353 (25.2/gara)

Reti subite: 340 (24.2/gara)

PROGRAMMA 2^ GIORNATA DI RITORNO

Torri vs Medalp

Romagna vs Ferrara United

Cologne vs Leno

Vigasio vs Oderzo

Malo vs Crenna

Arcom vs San Vito Marano

Cassano Magnago vs Mezzocorona

CLASSIFICA SERIE A2 – GIRONE A: Malo 28, Medalp 24, Torri 24, Crenna 20, Romagna 18, Cologne 16, Cassano Magnago 13, Ferrara United 11, San Vito Marano 10, Leno 8, Vigasio 8, Arcom 7, Mezzocorona 5, Oderzo 4.