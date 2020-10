UNITED: torna alla vittoria

Convincente prestazione e vittoria, 26 a 23, su Oderzo

Non c’era altro risultato possibile alla vittoria e Ferrara non ha tradito le attese. In un “Pala Boschetto” ulteriormente contingentato ma non per questo meno caldo e rumoroso i ragazzi di coach Antonj Laera vincono convincendo e conducendo il match per 57′ su 60.

IL MATCH

Privo di Andrea Garani, Nerio Zaltron e Tommaso Semprini, coach Laera opta per uno “starting seven”

composto da Michele Rossi fra i pali, Gabriele Montanari, Davide Di Maggio (cambio sistematico attacco

e difesa con Gelo) e Mattia Pedron sugli esterni, capitan Sgargetta ed Andrea D’Angelo sulle ali e

Federico Janni a completare. Ferrara parte fortissimo e nei primi 12′ piazza un terrificante parziale di 5-1 nel quale Sgargetta, Pedron, Janni, Montanari e D’Angelo si mettono in mostra su entrambi i lati del campo. La lenta ma progressiva reazione veneta passa per i polpastrelli del colosso Nicoletti che, letteralmente caricandosi la squadra sulle spalle, permette ad Oderzo di rientrare sino al -2. Coach Laera tenta la carta Mazzucchi ma l’equilibrio permane sino alla prima sirena con le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 11-10.

Nella ripresa Oderzo esce meglio dagli spogliatoi e trascinato da Mazzariol piazza un parziale di 0-2 che permette il primo ed unico sorpasso del match per gli ospiti. Pedron con quattro reti e Janni seppur fuori ruolo suonano la carica e Ferrara torna avanti al 39′ sul 16-15. La gara non cambia più padrone e quattro gemme, equamente divise fra Montanari e Janni, fra i migliori in campo. chiudono definitivamente la gara sul finale di 26-23.

Prossimo impegno per i biancoazzurri è calendarizzato per sabato 24 Ottobre in casa del Mezzocorona,

per una gara da freschissii ex per il terzino Mattia Pedron e per il tecnico Laera.

Ferrara United vs Pallamano Oderzo 26-23 (11-10)

Ferrara United: Rossi, Stagni, Trevisani, Baldo 2, Janni 4, Saletti, Pedron 6, D’Angelo 4, Brancaleoni,

Di Maggio 2, Mazzucchi, Montanari 6, Gelo, C. Sgargetta 2, Lentini, Pezzini. All. Laera

Oderzo: Andreon, Boscariol, Collodel, Giolo 4, Makosa, Malisan, Marcuzzo 4, Mazzariol 2, Nicoletti 7,

Segat 2, Tocchetto 3, Tonon 1, Vidotto. All. Reghellin

I RISULTATI DELLA 5^ GIORNATA

Romagna vs Medalp 25-32

Malo vs Vigasio 27-18

Ferrara Unted vs Oderzo 26-23

Cologne vs Crenna 18-20

Leno vs Mezzocorona 29-21

Torri vs Arcom

Cassano vs San Vito Marano (Dom 18 alle ore 17)

CLASSIFICA SERIE A2 – GIRONE A: Malo 10, Meldap 8, Cologne 7, Crenna 6, Vigasio 6, Torri 6*,