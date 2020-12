UNITED: TRASFERTA AMARA A TORRI

Sconfitta, 21-18, maturata nel concitato finale

Una dura battaglia di nervi vinta con merito da Torri in un finale concitato. Weekend da archiviare in fretta per il Ferrara United che in terra veneta palesa evidenti errori offensivi pur concedendo poco in fase di non possesso. Nessun campanello d’allarme ma un esame di maturità fallito, o più probabilmente rimandato.

IL MATCH: Coach Antonj Laera, privo di Alessandro Baldo e Federico Janni, opta per uno starting seven composto da Michele Rossi fra i pali, Gabriele Montanari, Davide Di Maggio ed Andrea Garani sugli esterni, Capitan Sgargetta ed Andrea D’Angelo in ala ed il rientrante Nerio Zaltron a completare in pivot.

La gara vede il vantaggio iniziale degli ospiti, abili a sfruttare un ottimo incrocio fra Montanari e Garani. Torri, squadra esperta e caratterizzata da un gioco organizzato e corale, non si scompone e serrando i ranghi riesce a prendere saldamente il controllo delle operazioni. Ferrara fa incetta di errori in attacco (25% di efficienza al tiro) specialmente dall’ala (1/8 al tiro) e Torri, lentamente ma inesorabilmente, allunga sino al +4 (13-9). Una rete a fil di sirena riduce il passivo per l’United.

Nella ripresa la reazione degli emiliani è tangibile e si esemplifica su ambo i lati del campo: Michele Rossi chiude la porta per ben 16′ consentendo all’United di agganciare la parità a quota 15. Tuttavia, proprio quando l’inerzia del match pare poter cambiare, sono gli elementi di maggior esperienza di Torri a far girare nuovamente il match: la formazione di Havlicek riesce a bagnare nuovamente le polveri dell’attacco emiliano, chiudendo il match, in un finale nervoso e concitato, sul 21-18. Una vittoria meritata per Torri che vale il mantenimento del secondo posto in coabitazione all’inseguimento del Malo capolista, vincente anche contro Leno ed ormai in fuga dichiarata.

Prossimo appuntamento per capitan Sgargetta e compagni è calendarizzato per sabato 19 Dicembre alle ore 20.30 al “Pala Boschetto” contro il Malo.

TABELLINO

Torri vs Ferrara United 21-18 (13-10)

Torri: Carraro, Argentin 3, Alb. Bicego, Alv. Bicego 1, Balbo 2, Crotta 1, Donadello, Fantin, Lombardi 1, Maistrello 2, Mula 1, Pittarella 4, Popoiu 1, Santolero 3, Zoboli 2. All. Havlicek

Ferrara United: Rossi, Stagni, Brancaleoni, Crea 3, D’Angelo 2, Di Maggio 1, Garani 3, Mazzucchi, Montanari 4, Pedron 2, Semprini, Sgargetta 3, Zaltron. All. Laera

RISULTATI 12^GIORNATA

San Vito Marano vs Medalp 28-31

Vigasio vs Crenna 18-22

Romagna vs Oderzo 27-16

Cassano Magnago vs Cologne 21-23

Torri vs Ferrara United 21-18

Acrom vs Mezzocorona 23-24

Malo vs Leno 33-26

CLASSIFICA SERIE A2 – GIRONE B: Malo 18, Medalp 14, Crenna 14, Torri 14, Romagna 13, Cologne 11, Cassano Magnago 8, Ferrara United 8, Vigasio 6, Leno 4, San Vito Marano 4, Oderzo 4, Mezzocorona 3, Arcom 1.