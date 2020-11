UNITED: vittoria in rimonta con Leno e quarto posto

Partono forte i Bresciani, ma i ragazzi di Laera si ricompattano e portano a casa un prezioso successo

Nel recupero della 4^ giornata, ripetuta per ordine del Giudice Sportivo a causa di un errore tecnico/arbitrale negli ultimi secondi secondi del match giocato lo scorso 10 Ottobre, il Ferrara United supera Leno e coglie la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Mezzocorona. Decisivi i giocatori di maggior esperienza, fra i quali spiccano Michele Rossi, Davide Di Maggio, Andrea Garani e Corrado Sgargetta, assieme al giovane Mazzucchelli.

Coach Antonj Laera opta per uno starting seven composto da Michele Rossi fra i pali, Gabriele Montanari, Davide Di Maggio e Mattia Pedron sugli sterni, capitan Sgargetta ed Andrea D’Angelo sulle ali e Federico Janni a completare in pivot. Il match vede Leno partire con il piede premuto sull’acceleratore nel tentativo di indirizzare il match. I bresciani, in un serrato testa a testa, restano avanti trascinati da Piletti e Marquez sino al 4-3, prima di subire la veemente iniziativa dei locali trascinati dalle parate di Michele Rossi e dalla straordinaria vena realizzativa di Sgargetta, Garani e Di Maggio. Se l’attacco funziona la difesa ancor di più e Ferrara, che beneficia dei positivi ingressi in campo dalla panchina di Baldo e Mazzucchi, per allungare sino al +3, distacco che rimarrà poi tale sino al 30′ con le due squadre a congedarsi dal campo sul 14-11.

Nella ripresa Leno tenta disperatamente di rimanere attaccata al match e lo sforzo vale il rientro sino al -1 (18-17). Ferrara non si scompone e riprende a difendere diretta magistralmente da coach Laera in panchina e da Di Maggio in campo. Le parate, altamente spettacolari, di Michele Rossi e le reti di Mazzucchi, Garani e Sgargetta chiudono un match sigillato dal rigore di Gelo. Da segnalare, ad una manciata di minuti dalla fine, anche l’espulsione del ferrarese Federico Janni. Ferrara si prende, con il 28-22 finale, due punti importanti che permettono agli emiliani di salire a quota 8 punti in classifica appaiando i corregionali del Romagna al 4° posto in classifica.

TABELLINO

Ferrara United vs Leno 28-22 (14-11)

Ferrara United: Rossi, Trevisani, Stagni, Pezzini, Lentini, Baldo 2, Brancaleoni, D’Angelo 2, Di Maggio 5, Garani 6, Gelo 1, Janni 1, Mazzucchi 4, Montanari, Pedron, Sgargetta 7. All. Laera

Leno: Errante, Gligic, Gnip 1, Losio, Marquez 8, Piletti 6, Prandi, Prichici, D’Elia, Sudati, Zicchetti 2, Zubani 5. All. Rovkic

CLASSIFICA SERIE A2 – GIRONE A: Medalp 12, Malo 12, Crenna 10, Torri 10, Romagna 8, Ferrara United 8, Cologne 7, Cassano Magnago 6, Vigasio 6, Leno 4, Oderzo 4, San Vito Marano 2,

Mezzocorona 1, Arcom 0.