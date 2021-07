Università di Ferrara: al via la nuova campagna immatricolazioni ispirata alle serie tv e firmata Happy Minds

Giovani ragazze e ragazzi con talenti da coltivare e super poteri da far emergere per costruire un futuro migliore. Sembra la storyline di una serie TV in stile “teen drama”, con sfumature fantascientifiche e superhero. Invece è il concept della campagna immatricolazioni 2021/2022 dell’Università di Ferrara, ideata e sviluppata dall’agenzia di comunicazione ravennate Happy Minds insieme all’ufficio comunicazione dell’università.

“Trova il tuo talento e fanne una storia”. È questo il chiaro invito che l’Università di Ferrara rivolge ai giovani in cerca del proprio percorso formativo e del proprio posto nel mondo. L’innovativa campagna di comunicazione, che continua il percorso intrapreso l’anno precedente dall’università, verte proprio sul concetto di storia, avventura e viaggio in cui gli eroi e le eroine sono proprio i ragazzi e le ragazze che, grazie anche all’Università di Ferrara, possono acquisire gli strumenti per trasformarsi e sprigionare i propri talenti sotto forma di poteri, da cui derivano responsabilità verso il mondo e la società.

Tutto questo viene rappresentato attraverso un visual con un forte richiamo alle piattaforme di streaming come Netflix, Amazon PrimeVideo e Disney+, e foto e video in cui ragazze e ragazzi sembrano veri e propri protagonisti di storie in cui le loro capacità diventano la chiave per il futuro. Una giovane biologa che analizza una piantina per creare un modello replicabile di agricoltura sostenibile, un giovane ricercatore che assembla un robot umanoide per migliorare la vita delle persone con disabilità, una giovane ingegnera che monta un componente di un cambio per contribuire a costruire un’auto a zero emissioni. I soggetti scelti, affiancati da claim d’impatto e richiami al mondo delle serie TV, sono giovani di talento che hanno trovato la loro strada per fare la propria parte per un mondo migliore e senza barriere.

Happy Minds ha sviluppato la campagna omnichannel on air su stampa, radio, affissioni e social media con immagini e video. E sono proprio i video il cuore della campagna: un video principale che racconta tutta l’offerta formativa come il trailer di lancio di una nuova serie TV e 12 video per i corsi di laurea scientifici, che raccontano il contributo che ogni studentessa o studente può dare al futuro che li aspetta e al mondo, con una semplice piccola azione.