Università e uguaglianza di genere: int. prof.ssa Ramaciotti, neo-eletta Rettrice Unife

“A tu per tu” questa sera alle 22.20 su Telestense, intervista a Laura Ramaciotti, neo-eletta Rettrice Unife.

Nel solco della elezione di una donna alla guida di Unife , per la prima volta nella storia dell’Ateneo, abbiamo chiesto alla neoeletta rettrice, Laura Ramaciotti, come Unife dovrebbe affrontare il tema dell’uguaglianza di genere e, in senso piu’ ampio, il tema della discriminazione femminile nel mondo accademico.