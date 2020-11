UNTIED: c’è il recupero con Mezzocorona

Servono punti per uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica

Il Ferrara United va a caccia di una svolta e, approfittando della sosta, recupera il match rinviato, causa Covid, in casa del Mezzocorona. Una gara da ex sia per coach Antonj Laera che per il terzino Mattia Pedron, che impone vede gli emiliani nella necessità di fare punti per allontanare le zone “paludose” della classifica.

Mezzocorona, dal canto suo, fra infortuni e complicazioni varie ha avuto un complesso inizio di stagione con un solo punto colto ma di prestigio dato che arrivato al termine di una lunga battaglia contro la quotata Cologne. Appuntamento con la prima vittoria stagionale rinviato di un soffio anche nell’ultimo turno interno contraddistinto dalla vittoria, seppur di misura, di Oderzo al “Palafornai”.

Andrea D’Angelo: “Non possiamo essere contenti della classifica attuale e abbiamo parlato molto, anche

con lo staff, di qualche punto di troppo lasciato per strada. Siamo una squadra nuova e giovane ma questo non è una scusante: in queste prime giornate, Cologne a parte, ce la siamo giocata contro tutte e questo deve essere lo stimolo per riuscire a capitalizzare meglio il gioco espresso. Siamo arrabbiati per la sconfitta contro Crenna e per questo motivo andiamo a caccia di riscatto in casa del Mezzocorona”.

Mattia Pedron (Terzino Ferrara United): “Ci è dispiaciuto non cogliere punti contro il Crenna

nell’ultima gara interna. Nelle ultime settimane la squadra sta ingranando e man mano inizio a intendermi sempre meglio con i miei nuovi compagni: questo fattore è determinante e mi sta aiutando sempre di più per offrire una performance migliore partita per partita. Tornare a giocare nel palazzetto in cui sono cresciuto sarà una grande emozione: il che mi stimola a dare il massimo per dimostrare il mio valore in campo e la mia crescita di questi mesi nella mia nuova avventura a Ferrara. Mezzocorona in casa è una squadra sempre insidiosa, come ha dimostrato nella partita contro Cologne, ma sono sicuro che abbiamo le armi necessarie per riuscire a imporci anche al “Palafornai”.

CLASSIFICA SERIE A2 -GIRONE B: Medalp 12, Malo 10, Torri 10, Crenna 8, Romagna 8, Cologne

7, Cassano Magnago 6, Vigasio 6, Leno 4, Ferrara United 4, Oderzo 4, San Vito Marano 2,

Mezzocorona 1, Arcom 0.