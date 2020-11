Usl Ferrara: “Al momento no rinvii prestazioni come in primavera” – INTERVISTA CALAMAI

Questa mattina a Cento c’è stata un’importante presentazione di una donazione all’ospedale Santissima Annunziata che potenzierà l’assistenza domiciliare, strategia sanitaria fondamentale in questa fase della lotta al covid.

Ma nel corso della conferenza è intervenuta anche la direttrice generale dell’azienda Usl di Ferrara, Monica Calamai.

Azienda sanitaria che gestisce anche tutti gli ospedali ferraresi a parte Cona. Strutture in provincia e in città in cui al momento, in questa seconda ondata, non sono previsti rinvii di prestazioni sanitarie programmate come avvenne la scorsa primavera.