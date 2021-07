Vaccinazione anti-covid a Ferrara, posti disponibili nell’immediato con Moderna

La campagna vaccinale anti-Covid non si ferma e, anzi, l’Azienda USL di Ferrara mette a disposizione anche in questi mesi estivi sedute vaccinali per venire incontro alle esigenze dei cittadini pronti a partire per le vacanze, che potranno mettere in valigia anche la prima dose di Moderna.

Per le persone dai 18 ai 60 anni che non hanno ancora prenotato il vaccino, infatti, sono disponibili ulteriori posti nell’hub vaccinale di Ferrara Fiere per effettuare la vaccinazione con Moderna, a RNA messaggero.

Chi non ha ancora prenotato la vaccinazione può quindi approfittare di questa opportunità, anche in vista delle vacanze, in modo da poter partire verso la destinazione turistica prescelta con una garanzia di protezione in più, stante il bisogno di rispettare le misure di sicurezza per contrastare la diffusione del coronavirus.

Tutti i cittadini interessati possono prenotare attraverso i consueti canali disponibili: tutti gli sportelli dei Centri Unici di Prenotazione (Cup); farmacie che effettuano prenotazioni Cup, online col Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l’App ER Salute, il CupWeb; prenotazione telefonica al numero verde 800 532 000 (da lunedì a venerdì ore 8-17; sabato ore 8-13).

Per gli over 60, rimane attivo il portale informatico al link https://vaccinazione-covid19.ausl.fe.it/over60/, che consente di prenotare la vaccinazione monodose Johnson & Johnson nella fascia oraria che va dalle 13 alle 14 presso l’hub vaccinale a Ferrara Fiere.