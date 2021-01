Vaccinazione anti-Covid: i dati e i programmi Intervista a Emanuele Ciotti

15-01-2021

Vaccinazioni antiCovid a Ferrara: cerchiamo nuove sedi per la campagna di massa.

A Ferrara da lunedì è in funzione un altro ambulatorio per le vaccinazioni anti-Covid alla Casa della salute San Rocco, ex ospedale Sant’Anna. Intanto sono in corso accordi con Ferrara Fiere per ottenere nel quartiere fieristico ferrarese nuovi spazi.