La vaccinazione anti-influenzale nelle CRA e RSA – VIDEO

Iniziata il 12 ottobre scorso in tutta l’Emilia-Romagna, in anticipo di alcune settimane rispetto agli anni passati, la campagna di vaccinazione contro l’influenza stagionale.

Tra i suoi target prioritari le persone dai 60 anni in su e in modo particolare gli anziani nelle Case di Riposo, Centro residenziali e RSA (residenze sociosanitarie) dove l’azienda Usl di Ferrara ha l’obiettivo di raggiungere il 100% degli ospiti, come ci ha detto il dottor Franco Romagnoni che ricorda di far vaccinare le famiglie e chi vive con gli anziani per erigere attorno a loro una barriera di protezione più sicura.

Ma sentiamo il dottor Romagnoni sulle vaccinazioni nelle case protette.