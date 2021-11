Vaccinazione terza dose, al via anche per fascia 18-39 anni. Ecco le modalità

A seguito di provvedimento da parte della Struttura commissariale, da lunedì sarà possibile prenotare la vaccinazione con terza dose del vaccino covid, anche per le persone in fascia d’età 18-39 anni, che abbiano effettuato la seconda dose da almeno 150 giorni. Anche loro potranno prenotare la vaccinazione con le consuete modalità, riportate in coda.

A questo proposito si coglie l’occasione per evidenziare che negli ultimi giorni si sta registrando un’alta adesione alla campagna vaccinale per il covid 19, sia per le terze dosi, sia anche per le prime dosi, il cui numero è tornato a crescere. In conseguenza all’apertura alla nuova fascia d’età e a tale aumento di adesione, e al fine di garantire un accesso più ordinato alle sedi vaccinali, evitando lunghe code e soprattutto assembramenti, l’Ausl di Ferrara, oltre a ribadire la raccomandazione di prenotare la vaccinazione, ha valutato necessario limitare l’accesso diretto solo in determinati orari e ad un numero limitato di persone al giorno, a seconda della capienza delle sedi. L’accesso diretto sarà inoltre regolato attraverso un distributore di numeri e la presenza di personale di supporto volontario, che si ringrazia anticipatamente, che assisterà l’utenza in caso di necessità.

Di conseguenza da martedì prossimo, 30 novembre, l’accesso diretto alla vaccinazione sarà possibile presso l’Hub vaccinale della Fiera di Ferrara dalle 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle 19; presso l’hub di Codigoro dalle ore 14 alle 15:30 e presso l’hub di Comacchio dalle ore 8 alle 9 del mattino. In altri orari, e dopo l’esaurimento dei numeri, l’accesso diretto non sarà più ammesso. Nel ringraziare l’utenza per la pazienza si ribadisce che queste misure sono adottate a tutela della sicurezza di popolazione ed operatori.

I canali per prenotare la vaccinazione sono i seguenti: tramite tutti gli sportelli dei Centri Unici di Prenotazione (Cup); presso le farmacie territoriali aderenti, online col Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l’App ER Salute, il CupWeb; tramite prenotazione telefonica al NUMERO VERDE 800 532 000 (da lunedì a venerdì ore 8-17; sabato ore 8-13). È inoltre possibile recarsi dal proprio medico di famiglia o in farmacia (qualora aderisca alla vaccinazione), prendendo contatto direttamente con loro per le modalità operative. Si procederà inoltre all’invio graduale, ad alcune specifiche fasce di cittadini individuate per età, sms con l’appuntamento per la vaccinazione: anche costoro possono comunque provvedere a prenotare la vaccinazione e in caso di arrivo del sms annullare l’appuntamento ricevuto.